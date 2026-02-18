मंत्री किरोड़ी लाल का बड़ा दावा, JJM में हुआ 20000 करोड़ का घोटाला, खोला 23 जून का पूरा राज…

इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत टेंडरों में भारी अनियमितताएं हुई हैं और यह मामला राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम.2012 के सेक्शन 17 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा था कि यदि इस कानून का उल्लंघन होता है तो सेक्शन 41 के तहत 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 20 जून 2023 को वे अशोक नगर थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज नहीं होने पर धरने पर बैठ गए थे। धरने के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के उस दावे पर भी सवाल उठाए थे, जिसमें हर शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने की बात कही जाती रही थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत सीएम थे।