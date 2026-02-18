18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

मंत्री किरोड़ी लाल का बड़ा दावा, JJM में हुआ 20000 करोड़ का घोटाला, खोला 23 जून का पूरा राज…

Jal Jeevan Mission Scam Rajasthan: उधर पूर्व मंत्री जमानत पर हैं। इस केस में अभी और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Feb 18, 2026

एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने पर बैठे थे किरोड़ी लाल मीणा

JJM Scam Update: राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े कथित घोटाले को लेकर 20 जून 2023 को शुरू हुआ राजनीतिक घटनाक्रम एक बार फिर सुर्खियों में है। उस समय डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने राजधानी जयपुर के अशोक नगर थाने के बाहर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर दो दिन तक धरना दिया था। अब इसी प्रकरण में गिरफ्तारियां होने के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया है। हाल ही में इस मामले में 930 करोड़ के तथाकथित घोटाले के बाद जलदाय विभाग से जुड़े अफसरों को अरेस्ट किया गया है। उधर पूर्व मंत्री जमानत पर हैं। इस केस में अभी और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

एफआईआर दर्ज न होने पर दिया था धरना

इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत टेंडरों में भारी अनियमितताएं हुई हैं और यह मामला राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम.2012 के सेक्शन 17 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा था कि यदि इस कानून का उल्लंघन होता है तो सेक्शन 41 के तहत 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 20 जून 2023 को वे अशोक नगर थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज नहीं होने पर धरने पर बैठ गए थे। धरने के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के उस दावे पर भी सवाल उठाए थे, जिसमें हर शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने की बात कही जाती रही थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत सीएम थे।

धरना स्थल पर पहुंचे थे बड़े नेता

धरने के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी अशोक नगर थाने पहुंचे थे और समर्थन जताया था। किरोड़ी लाल मीणा का कहना था कि इस पूरे मामले में बीस हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। हांलाकि लगातार विरोध प्रदर्शन के चलते किरोड़ीलाल मीणा को अरेस्ट कर लिया गया था। पूरे मामले के बीच अब वर्तमान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जून 2023 के पूरे घटनाक्रम की जानकारी फिर से साझा की है।

अब हुई गिरफ्तारियां, जांच पर टिकी नजर

ताजा घटनाक्रम में इसी मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, जिससे पूरे प्रकरण ने फिर राजनीतिक रंग ले लिया है। पुलिस और जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल में जुटी हैं। राजनीतिक हलकों में इसे उस धरने से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसने दो साल पहले राज्य की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा किया था। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और संभावित खुलासों पर सभी की नजर टिकी हुई है।

ये भी पढ़ें

आ जाओ दोस्तों एक फोटो हो जाए… और कुछ देर बाद बिछड़ गए हमेशा के लिए, जवान बेटों के 6 शव देख रोया पूरा गांव
दौसा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 10:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मंत्री किरोड़ी लाल का बड़ा दावा, JJM में हुआ 20000 करोड़ का घोटाला, खोला 23 जून का पूरा राज…

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: 6 RDX Bomb रख दिए हैं, 11.45 पर उड़ जाएगा कॉलेज… कैंपस को खाली कराया, सर्च शुरू…

जयपुर

IPL 2026 : नहीं आई बीसीसीआइ की टीम, क्या जयपुर में नहीं होंगे आइपीएल मैच, संशय बरकरार

IPL 2026 BCCI team did not arrive will IPL matches not be held in Jaipur uncertainty remains
जयपुर

Rajasthan News : अब 'नकली' सरस घी निकालना होगा असंभव ! क्या जानते हैं इस नई पैकिंग की खासियत?

saras ghee
जयपुर

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए दीया कुमारी ने खोले खुशियों के द्वार, वेतन वसूली बंद, रिटायरमेंट तक मिलेगा इंश्योरेंस

Diya Kumari Budget Announcement
जयपुर

खुशखबरी: स्टूडेंट्स, महिलाओं और किसानों के लिए दीया कुमारी ने खोला खजाना, जानें आपके शहर को क्या मिला?

Finance Minister Diya Kumari Budget Response
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.