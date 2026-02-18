18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 80 लाख का विदेशी ‘ऑर्गेनिक’ गांजा जब्त, लग्जरी कार में घूम रहे थे हाई-प्रोफाइल तस्कर

Jaipur Police Action: जयपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे नशे के विरुद्ध इस लड़ाई में पुलिस का सहयोग करें और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत साझा करें।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Feb 18, 2026

Jaipur 52 CIs Transferred Police Commissioner Biju George Joseph instructed them to join immediately See list of who went where

फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur Police Action: राजस्थान की राजधानी जयपुर में ड्रग माफियाओं के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (CST) ने एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। जयपुर पुलिस ने सांगानेर और प्रतापनगर थाना इलाकों में दो अलग-अलग कार्रवाइयां करते हुए भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ 'हाइड्रोफोनिक विड' (ऑर्गेनिक विदेशी गांजा) बरामद किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 80 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने इस मामले में तीन हाई-प्रोफाइल तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो लग्जरी कारों के जरिए नशे का कारोबार कर रहे थे।

थाईलैंड से जुड़ा है तस्करी का जाल

पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बरामद किया गया यह हाइड्रोफोनिक विड मुख्य रूप से थाईलैंड (बैंकॉक) से तस्करी कर भारत लाया जाता है। इसे स्थानीय नशेड़ी और तस्करों की भाषा में 'OG' के नाम से जाना जाता है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 910.01 ग्राम गांजा, 1.55 लाख रुपये की नकदी और एक लग्जरी XUV 400EV गाड़ी बरामद की है।

पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में CST की टीम ने की कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में CST की टीम ने पहली कार्रवाई सांगानेर इलाके में की। पुलिस को सूचना मिली थी कि 'चीलगाड़ी रेस्टोरेंट' के पास एक लग्जरी वाहन में तस्करी की जा रही है। टीम ने घेराबंदी कर XUV 400EV (RJ60 CE 7194) को रोका और तलाशी ली। 541 ग्राम हाइड्रोफोनिक विड और 1,55,000 रुपये नकद बरामद हुए। मामले में मौलिक अग्रवाल (23): वैशाली नगर, जयपुर और फोरमेन सैनी (26) टोंक , हाल निवासी जगतपुरा, जयपुर को अरेस्ट किया गया। दूसरी कार्रवाई प्रतापनगर पुलिस थाना क्षेत्र के कुंभा मार्ग पर की गई। पुलिस ने सेक्टर 11 रोड के पास से नितिन शर्मा (25) नाम के युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी मूल रूप से दौसा के बांदीकुई का रहने वाला है और वर्तमान में प्रतापनगर में किराये के मकान में रह रहा था। उसके कब्जे से 369.01 ग्राम विदेशी गांजा और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

नशे के खिलाफ जयपुर पुलिस की अपील

इस सफल ऑपरेशन का नेतृत्व एडिशनल पुलिस कमिश्नर (CST) और उनकी विशेष टीम ने किया। पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जयपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे नशे के विरुद्ध इस लड़ाई में पुलिस का सहयोग करें और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत साझा करें।

ये भी पढ़ें

Barmer:10 साल तक बेईमानी से करते रहे नौकरी, लेकिन एक मामूली गलती से गिरफ्तार हो गए तीन पुलिसवाले, पढ़ें पूरी खबर
बाड़मेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 11:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 80 लाख का विदेशी ‘ऑर्गेनिक’ गांजा जब्त, लग्जरी कार में घूम रहे थे हाई-प्रोफाइल तस्कर

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 66 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियांपरिवार परिशिष्ट (11 फरवरी ) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 66 में भेजी गई कहानियों में शानवी निलडिया , अनुष्री सिंह और विधि सिन्हा क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता रहे। इनके साथ सराहनीय कहानियां भी दी जा रही हैं।

किड्स

10 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए शेड्यूल जारी, जानें राजस्थान में कब होंगे चुनाव?

जयपुर

Rajasthan Weather Update : मौसम विभाग का नया Prediction, राजस्थान के इन 5 संभाग में हल्के से मध्यम बारिश का अलर्ट, 30-40 KMPH की रफ्तार से चलेगी तूफानी हवा

Weather Update Meteorological Department New Prediction Today Rajasthan 5 divisions Light to moderate rain alert 30-40 KMPH speed blow Stormy winds
जयपुर

Rajasthan Road Project: राजस्थान को 690 करोड़ की नई सड़कों की सौगात, जानिए किन-किन गावों और कस्बों को मिलेगा फायदा

Rajasthan Road Projects
जयपुर

राजस्थान में 23 फरवरी से 30 हजार निजी बसों का चक्काजाम!, 12 लाख यात्री होंगे परेशान, गांवों से लेकर दिल्ली-गुजरात व अन्य राज्यों तक का थमेगा सफर

PATRIKA PHOTO
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.