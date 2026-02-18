जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 80 लाख का विदेशी ‘ऑर्गेनिक’ गांजा जब्त, लग्जरी कार में घूम रहे थे हाई-प्रोफाइल तस्कर

पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में CST की टीम ने पहली कार्रवाई सांगानेर इलाके में की। पुलिस को सूचना मिली थी कि 'चीलगाड़ी रेस्टोरेंट' के पास एक लग्जरी वाहन में तस्करी की जा रही है। टीम ने घेराबंदी कर XUV 400EV (RJ60 CE 7194) को रोका और तलाशी ली। 541 ग्राम हाइड्रोफोनिक विड और 1,55,000 रुपये नकद बरामद हुए। मामले में मौलिक अग्रवाल (23): वैशाली नगर, जयपुर और फोरमेन सैनी (26) टोंक , हाल निवासी जगतपुरा, जयपुर को अरेस्ट किया गया। दूसरी कार्रवाई प्रतापनगर पुलिस थाना क्षेत्र के कुंभा मार्ग पर की गई। पुलिस ने सेक्टर 11 रोड के पास से नितिन शर्मा (25) नाम के युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी मूल रूप से दौसा के बांदीकुई का रहने वाला है और वर्तमान में प्रतापनगर में किराये के मकान में रह रहा था। उसके कब्जे से 369.01 ग्राम विदेशी गांजा और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है।