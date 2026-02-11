आ जाओ दोस्तों एक फोटो हो जाए… और कुछ देर बाद बिछड़ गए हमेशा के लिए, जवान बेटों के 6 शव देख रोया पूरा गांव

Rajasthan Road Accident News: राजस्थान के दौसा जिले से एक ऐसी हृदयविदारक खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। मंगलवार देर रात जयपुर.आगरा नेशनल हाईवे.21 पर कैलाई के पास ट्रेलर की टक्कर के बाद छह दोस्तों की जान चली गई। चार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और दो की अस्पताल ले जाने के दौरान जान चली गई। सभी किसी शादी से लौट रहे थे। शादी में जो आखिरी फोटो एक साथ खाना खाते हुए खींची थी अब वह वायरल हो रही है और अब परिवार के पास उनकी ये आखिरी यादगार बची है। ये सभी दोस्त बांदीकुई के पास रानी का बास ,आभानेरी में एक शादी समारोह में शामिल होकर हंसी-खुशी अपने गांव कालाखोह लौट रहे थे। लेकिन काल ने उनका रास्ता रोक लिया।