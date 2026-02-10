Mayra Scheme: अनोखा भात भरने पहुंचे पदाधिकारी, सरस डेयरी की मायरा योजना, बेटियों की शादी में देते हैं 21,000 रुपए

Saras Dairy Mayra Scheme: दौसा जिले के महुवा क्षेत्र के ग्राम पाटोली में सोमवार को जयपुर सरस डेयरी की ओर से एक अनोखी और सराहनीय पहल देखने को मिली। दुग्ध उत्पादक नरेंद्र गुर्जर की बेटी की शादी के अवसर पर जयपुर सरस डेयरी संघ के अध्यक्ष ओमप्रकाश पूनिया सहित कई पदाधिकारी गांव पहुंचे। उन्होंने पारंपरिक भात की रस्म निभाते हुए मायरा भरा और परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान किया। इस मौके पर गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला।