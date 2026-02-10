10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Mayra Scheme: अनोखा भात भरने पहुंचे पदाधिकारी, सरस डेयरी की मायरा योजना, बेटियों की शादी में देते हैं 21,000 रुपए

Unique Bhaat Of Rajasthan: दुग्ध उत्पादक नरेंद्र गुर्जर की बेटी की शादी में जयपुर सरस डेयरी संघ के अध्यक्ष ओमप्रकाश पूनिया सहित पदाधिकारियों ने पहुंचकर भात की रस्में अदा कीं और मायरा भरा।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Akshita Deora

Feb 10, 2026

Saras Dairy Unique Bhaat

फोटो: पत्रिका

Saras Dairy Mayra Scheme: दौसा जिले के महुवा क्षेत्र के ग्राम पाटोली में सोमवार को जयपुर सरस डेयरी की ओर से एक अनोखी और सराहनीय पहल देखने को मिली। दुग्ध उत्पादक नरेंद्र गुर्जर की बेटी की शादी के अवसर पर जयपुर सरस डेयरी संघ के अध्यक्ष ओमप्रकाश पूनिया सहित कई पदाधिकारी गांव पहुंचे। उन्होंने पारंपरिक भात की रस्म निभाते हुए मायरा भरा और परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान किया। इस मौके पर गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला।

जयपुर सरस डेयरी संघ के अध्यक्ष ओमप्रकाश पूनिया ने बताया कि जयपुर सरस डेयरी राजस्थान की सबसे सफल डेयरियों में शामिल है, जो पिछले दस वर्षों से लगातार लाभ में है। डेयरी का उद्देश्य केवल दूध संग्रह और विपणन तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुपालकों और उनके परिवारों के सामाजिक जीवन में भी सहयोग करना है। इसी सोच के तहत मायरा योजना शुरू की गई है, ताकि पशुपालकों की बेटियों की शादी के समय आर्थिक मदद दी जा सके।

मायरा योजना का उद्देश्य

अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों की शादी पर परिवारों पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। मायरा योजना के माध्यम से डेयरी पशुपालकों के इस बोझ को कम करने का प्रयास कर रही है। इस योजना से जुड़े पशुपालकों में डेयरी के प्रति विश्वास और जुड़ाव भी मजबूत हुआ है।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग

पाटोली गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में रामचरण गुर्जर रलावता, गंगाराम चौधरी, रामनारायण शर्मा, रमेश फुलरिया, रामअवतार मीना सांथा, लोकेश पीपलखेड़ा, सुमंत टुड़ियाना, राधे पाटोली सहित अनेक पदाधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने जयपुर सरस डेयरी की इस पहल की सराहना की।

मायरा योजना की पूरी जानकारी

जयपुर सरस डेयरी की मायरा योजना 5 अप्रैल 2025 से लागू की गई है। इसके अंतर्गत डेयरी बूथ पर लगातार पांच वर्षों तक दूध देने वाले पात्र पशुपालकों की अधिकतम दो बेटियों की शादी पर 21 हजार रुपये भात के रूप में दिए जाते हैं। यह योजना ग्रामीण पशुपालकों के लिए आर्थिक सहारा बनने के साथ-साथ सामाजिक सहयोग का भी एक अच्छा उदाहरण बन रही है।

ये भी पढ़ें

बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: 150 KW तक कनेक्शन के लिए अब नहीं बनेगा एस्टीमेट
जयपुर
बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, फोटो मेटा एआइ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Feb 2026 08:33 am

Published on:

10 Feb 2026 08:31 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Mayra Scheme: अनोखा भात भरने पहुंचे पदाधिकारी, सरस डेयरी की मायरा योजना, बेटियों की शादी में देते हैं 21,000 रुपए

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Mandi Bhav: नई सरसों की बंपर आवक से गुलजार हुई राजस्थान की मंडी, इस साल होगी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार?

Mustered Bumper Arrival
दौसा

जयपुर से सटे राजस्थान के इस शहर में केवल 6750 प्रति वर्ग मीटर में प्लॉट लेने का मौका, आज ही करें आवेदन

plot scheme
दौसा

Census-2027: आप बाजरा खाते हो या गेहूं, क्या घर में रेडियो है? जनगणना में लोगों से पूछे जाएंगे ऐसे सवाल

Census 2027
दौसा

दौसा जिले में ‘गिव अप’ अभियान तेज, 1158 अपात्र राशन कार्ड धारकों को नोटिस, वसूली की चेतावनी

ration Card
दौसा

दौसा की तनिका व याना का क्रिकेट टीम में चयन 

dausa news
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.