Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 445 नई बसें, आपके जिले को कितनी बसें मिलेंगी? देखें पूरी डिटेल

दौसा। निजी बस ऑपरेटरों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच राजस्थान रोडवेज अपने बेड़े को मजबूत करने जा रही है। इसके तहत रोडवेज में 445 नई बसें शामिल की जाएंगी। इन बसों को अनुबंध आधार पर लिया जाएगा, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे दौसा जिले को आठ नई बस मिलेगी।