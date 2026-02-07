प्रेमिका से चुपचाप मिलने आया, परिवार ने युवती के सामने ही पेट्रोल से नहलाकर लगा दी आग, उसी की बाइक से निकाला था पेट्रोल

इस हमले में दिलीप बंजारा करीब 40 प्रतिशत तक झुलस गया। उसके हाथ, पैर और पीठ बुरी तरह जल गए हैं, जबकि उसकी बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। आसपास के लोगों ने धुआं उठता देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से घायल युवक को तुरंत उप जिला चिकित्सालय बिजोलिया ले जाया गया। उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर अंसार खान ने युवक का प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया, जहां वह फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में है। डॉक्टरों के अनुसार युवक की स्थिति गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है।