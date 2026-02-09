दर्दनाक हादसा: ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर, युवक की मौत, दो दिन पूर्व हुई थी सगाई

फोटो पत्रिका नेटवर्क
मांडल (भीलवाड़ा)। रास राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात को हरिपुरा चौराहे के निकट ट्रेलर चालक की लापरवाही से कार सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया।
थानाप्रभारी रोहिताश्व यादव ने बताया कि नागौर जिले के मकराना क्षेत्र के रामथलिया थाना क्षेत्र निवासी हाल मोड़ का निम्बाहेड़ा निवासी नागेंद्र सिंह (30) जीवराज सिंह सालर प्लांट लगाने का कार्य करता था। देर रात को अपने मित्र की कार लेकर भीलवाड़ा की तरफ जा रहा था।
आगे चल रहे ट्रेलर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे कार टकरा गई। इस हादसे में वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग वाहन से उप जिला चिकित्सालय लाएं, जहां उपचार के दौरान नागेंद्र ने दम तोड़ दिया।
मृतक के भाई देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर ट्रेलर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मृतक नागेंद्र की सगाई दो दिन पूर्व शुक्रवार को ही हुई थी।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग