दर्दनाक हादसा: ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर, युवक की मौत, दो दिन पूर्व हुई थी सगाई

थानाप्रभारी रोहिताश्व यादव ने बताया कि नागौर जिले के मकराना क्षेत्र के रामथलिया थाना क्षेत्र निवासी हाल मोड़ का निम्बाहेड़ा निवासी नागेंद्र सिंह (30) जीवराज सिंह सालर प्लांट लगाने का कार्य करता था। देर रात को अपने मित्र की कार लेकर भीलवाड़ा की तरफ जा रहा था।