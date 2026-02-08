अफीमची तोते…! तारों पर उलटा लटकते, यहां वहां गिरते-पड़ते, अफीम के खेतों ने तोतों को बनाया नशेड़ी

तोतों से फसल बचाने के लिए किसान अपने स्तर पर कई प्रयास कर रहे हैं। पटाखे फोड़कर, ढोल बजाकर और जाल बिछाकर उन्हें भगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन तोते बार-बार लौट आते हैं। बड़ी संख्या में किसानों ने खेतों में नायलॉन नेट लगाना शुरू किया है। एक हेक्टेयर खेत में नेट लगाने पर करीब 35 हजार रुपए तक का अतिरिक्त खर्च आ रहा है। इसके अलावा किसान चमकदार टेप और डरावने पुतलों का भी सहारा ले रहे हैं।