बड़ा बदलाव: सरकारी स्कूलों में अब 16 मई का इंतजार खत्म, 25 मार्च को ही जारी होगा रिजल्ट

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग ने वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम की तिथि में बड़ा फेरबदल करते हुए इसे करीब पौने दो महीने पहले घोषित करने का निर्णय किया है। अब वार्षिक परीक्षा परिणाम के लिए विद्यार्थियों को 16 मई तक का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि 25 मार्च 2026 को ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। यह बदलाव शिविरा पंचांग में आंशिक संशोधन करते हुए किया गया है।