8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

बदलाव की बयार: अब ‘ड्रोन’ छिड़क रहा खाद और ‘सौर ऊर्जा’ से लहलहा रहे खेत

सरकारी मदद से हाईटेक हुआ अन्नदाता, एआई का करने लगे उपयोग कभी मौसम की मार तो कभी बिजली की किल्लत से जूझने वाला प्रदेश का किसान अब &#8216;स्मार्ट&#8217; हो गया है। खेतों में अब बैलों की जगह आधुनिक मशीनों ने ले ली है और यूरिया के छिड़काव के लिए घंटों पसीना बहाने के बजाय &#8216;ड्रोन&#8217; [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 08, 2026

Winds of change: Now 'drones' are spraying fertilizers and fields are flourishing with 'solar energy'.

Winds of change: Now 'drones' are spraying fertilizers and fields are flourishing with 'solar energy'.

सरकारी मदद से हाईटेक हुआ अन्नदाता, एआई का करने लगे उपयोग

कभी मौसम की मार तो कभी बिजली की किल्लत से जूझने वाला प्रदेश का किसान अब 'स्मार्ट' हो गया है। खेतों में अब बैलों की जगह आधुनिक मशीनों ने ले ली है और यूरिया के छिड़काव के लिए घंटों पसीना बहाने के बजाय 'ड्रोन' का इस्तेमाल हो रहा है। कृषि में आए इस क्रांतिकारी बदलाव में सरकारी योजनाओं की भूमिका संजीवनी साबित हो रही है। सरकार की ओर से कृषि यंत्रों, सोलर पंप और आधुनिक तकनीक पर दी जा रही सब्सिडी (अनुदान) ने किसानों की राह आसान कर दी है। जो तकनीक कभी आम किसान की पहुंच से दूर थी, आज सरकारी मदद से वह हर खेत तक पहुंच रही है। इस योजना के तहत शाहपुरा क्षेत्र के 300 किसानों को जोड़ा गया है। सफलता मिलने पर समूचे जिले के किसानों को जोड़ा जाएगा।

ड्रोन तकनीक: समय और सेहत दोनों की बचत

कृषि विभाग के अनुसार नैनो यूरिया और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस काम में पहले पूरा दिन लगता था, अब वह 15-20 मिनट में हो रहा है। रसायनों के सीधे संपर्क में न आने से किसानों के स्वास्थ्य पर बुरा असर भी नहीं पड़ रहा। सरकार ड्रोन खरीद पर आरक्षित वर्ग और लघु-सीमांत किसानों को 75 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है।

कुसुम योजना: बिजली के बिल से मिली आजादी

पीएम कुसुम योजना ने बंजर पड़ी जमीनों को भी आबाद कर दिया है। सरकार की ओर से सोलर पंप लगाने पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को अब दिन में सिंचाई के लिए बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता। डीजल पंप का खर्च खत्म होने से खेती की लागत में भारी कमी आई है।

पॉली हाउस और ड्रिप इरिगेशन ने बदली तस्वीर

भीलवाड़ा जैसे जिलों में जहाँ भूजल स्तर गिर रहा है, वहां सरकारी अनुदान पर आधारित 'ड्रिप इरिगेशन' (बूंद-बूंद सिंचाई) और 'मिमी स्प्रिंकलर' वरदान साबित हुए हैं। वहीं, संरक्षित खेती पॉली हाउस-ग्रीन हाउस के लिए मिल रहे 50 से 70 प्रतिशत अनुदान ने किसानों को बेमौसम सब्जी और फूलों की खेती के लिए प्रेरित किया है। इससे उनकी आय में दुगुना इजाफा हुआ है।

एआई का उपयोग

फसलों में सिंचाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की सटीक सलाह लेने लगे हैं। सरकार ने जिले के 400 किसानों को इस नवाचारी एआई-आधारित तकनीक से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। एआई का उपयोग ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विपणन, खगोल विज्ञान, खेल, बैंक और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। एआई और सैटेलाइट तकनीक का उपयोग करके किसानों को सटीक सिंचाई की सलाह देता है। यह एक हार्डवेयर-मुक्त, क्लाउड समाधान है।

कृषि यंत्रों पर मिल रहा अनुदान

तकनीकी नवाचार ही कृषि का भविष्य है। सरकार का उद्देश्य खेती की लागत को कम करना और उत्पादन बढ़ाना है। किसान साथी ई-मित्र या राज किसान साथी पोर्टल के जरिए पाइपलाइन, फव्वारा, सोलर पंप और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं।

-शंकरसिंह राठौड़, उपनिदेशक, उद्यान

भीलवाड़ा फैक्ट फाइल

  • तकनीक/यंत्र सरकारी अनुदान मुख्य लाभ
  • कृषि ड्रोन 40 से 75 प्रतिशत सटीक छिड़काव, समय की बचत
  • सोलर पंप (कुसुम) 60 प्रतिशत फ्री बिजली, डीजल खर्च शून्य
  • पॉली हाउस 50 से 70 प्रतिशत संरक्षित खेती, 3-4 गुना ज्यादा उत्पादन
  • कृषि यंत्र 40 से 50 प्रतिशत श्रम की बचत, बुवाई में आसानी
  • डिग्गी निर्माण 75 से 85 प्रतिशत वर्षा जल संचयन, सिंचाई सुविधा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 09:02 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / बदलाव की बयार: अब ‘ड्रोन’ छिड़क रहा खाद और ‘सौर ऊर्जा’ से लहलहा रहे खेत

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ा बदलाव: सरकारी स्कूलों में अब 16 मई का इंतजार खत्म, 25 मार्च को ही जारी होगा रिजल्ट

Results in government schools will now be released on March 25th.
भीलवाड़ा

BHILWARA एमएसएमई आउटरीच का आयोजन

Organizing MSME outreach
भीलवाड़ा

अपना उद्योग लगाने के लिए युवाओं को मिलेगा 2 करोड़ तक का ऋण

Youth will get loan up to Rs 2 crore to set up their own industry.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा के मजदूर की नासिक में संदिग्ध हालात में मौत, आसींद में आक्रोश

Bhilwara labourer dies in Nashik under suspicious circumstances, anger in Asind
भीलवाड़ा

गंगापुर में 14-15 फरवरी को सजेगा अध्यात्म का महाकुंभ

Maha Kumbh of spirituality will be organized in Gangapur on 14-15 February.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.