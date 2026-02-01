गंगापुर में 14-15 फरवरी को सजेगा अध्यात्म का महाकुंभ

समारोह स्थल पर जन-कल्याण के लिए निशुल्क आसन-प्राणायाम, ध्यान प्रशिक्षण एवं चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। यह शिविर प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से शुरू होगा। आयोजकों के अनुसार विहंगम योग एक प्राचीन ब्रह्मविद्या है। इसके नियमित 10 मिनट अभ्यास से मानसिक तनाव से मुक्ति, आत्मिक शांति और नशामुक्ति जैसे सकारात्मक परिवर्तन जीवन में आते हैं। मेवाड़ विहंगम योग संत समाज ने सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से इस आयोजन में हिस्सा लेने की अपील की है।