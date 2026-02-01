अपराधियों को डीजीपी की खुली चुनौती, बोले- गैंगस्टरों के दिन पूरे

भीलवाड़ा । राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने सोमवार को अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। भीलवाड़ा में उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई जैसी गैंग या सात समंदर पार बैठे गैंगस्टरों से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और उनके स्थानीय मददगारों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है।