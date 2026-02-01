9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

अपराधियों को डीजीपी की खुली चुनौती, बोले- गैंगस्टरों के दिन पूरे

भीलवाड़ा । राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने सोमवार को अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। भीलवाड़ा में उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई जैसी गैंग या सात समंदर पार बैठे गैंगस्टरों से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और उनके स्थानीय मददगारों को [&hellip;]

भीलवाड़ा

image

Narendra Kumar Verma

Feb 09, 2026

dgp rajeev kumar sharma pc in bhilwara

dgp rajeev kumar sharma pc in bhilwara

भीलवाड़ा । राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने सोमवार को अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। भीलवाड़ा में उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई जैसी गैंग या सात समंदर पार बैठे गैंगस्टरों से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और उनके स्थानीय मददगारों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है।

डीजीपी ने पेपर लीक पर लगाम को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस में नफरी बढ़ाने के लिए जल्द ही नई भर्तियां की जाएंगी। कहाकि अवैध माइनिंग पर 'जीरोटॉलरेंस' की नीति अपनाई जा रही है। साथ ही, साइबर ठगों से निपटने के लिए तकनीकी क्षमता को अपडेट किया जा रहा है।

डीजीपी ने कहाकि पिछले वर्ष की तुलना में अपराधों में कमी आई है। अपराधियों की फोटो प्रकाशन पर उन्होंने कहा कि रोक नहीं है, लेकिन युवाओं पर इसके नकारात्मक प्रभाव का ध्यान रखना जरूरी है। https://www.dailymotion.com/video/x9zkk0q?retry

उन्होंने जनता से पुलिस पर विश्वास बनाए रखने की अपील की और स्पष्ट किया कि यदि कोई पुलिसकर्मी गलत काम करता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इस मौके पर एडीजीपी वीके सिंह, अजमेर रैंज के पुलिस महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह, डीआईजी कु़ंवरराष्ट्रदीप व पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव मौजूद रहे।

