MP Budget 2026: सीएस के सख्त आदेश, केंद्र के हिसाब से चलेगा प्लान, इन अफसरों पर गिरेगी गाज

mp budget 2026 spending review meeting (फोटो- MP Info)
MP Budget 2026: प्रदेश के जिन विभागों ने अब तक बजट की राशि जनता के कामों के लिए खर्च नहीं की, उन्हें साप्ताहिक प्लान बनाकर खर्च करें। ताकि जनता के कामों के लिए सरकार द्वारा बजट में दी गई राशि का पूरा उपयोग हो सके। मुख्य सचिव अनुराग जैन (CS Anurag Jain) ने सोमवार की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले हुई बैठक कई मायने में अहम थी। (MP News)
इसमें केंद्रीय बजट के अनुरूप विभागों से योजना बनाकर दिल्ली भेजने के लिए कहा गया। यह भी नसीहत दी कि एसीएस, पीएस और सचिव अपने विभागों के संयुक्त सचिवों से महीने में एक बार संवाद करें। उन्हें कामों में आ रही मैदानी स्थिति से अवगत कराएं और सहयोग मांगें। सीएस ने सत्र शुरू होने के पहले पिछले सत्रों की सूचनाओं व अपूर्ण उत्तर वाले प्रश्न, आश्वासन और लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं के लंबित मामलों को पूरा करने के लिए कहा।
