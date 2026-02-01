बड़ी खबर: सिंगरौली आएंगे राहुल गांधी, आदिवासियों का जानेंगे दर्द, प्रियंका ने बनाए नोट्स

महिलाः वहां जाकर देखिए कि वहां का पब्लिक को क्या समस्या है। देखिए ये चार महीने का बच्चा है। मैं किसके लिए लड़ाई लड़ रही हूं। अपने बच्चे के लिए। हम लोग तड़प रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे कहां जाएंगे? हम लोग पैसे के लिए नहीं मर रहे हैं, हम लोग जहां रह रहे हैं, हमें वहीं रहने दें। तेंदू अचार इनमें ही हमारी जिंदगी गुजर रही है, यह सब कटवा दिए, हम जाएंगे कहां? हम इतना सफर करके यहां तक आए हैं लेकिन हमारे गांव जैसी स्वस्थ हवा हम लोग कहीं नहीं पाए हैं। पेड़ कट जाएंगे तो क्या वहां स्वस्थ हवा मिल सकती है?