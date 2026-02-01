1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिंगरौली

एमपी में फिर रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: पटवारी ने जमीन सीमांकन और बंटवारे के एवज में मांगी थी किसान से 30 हजार रुपये की रिश्वत।

2 min read
Google source verification

सिंगरौली

image

Shailendra Sharma

Feb 01, 2026

singrauli

lokayukta caught patwri taking bribe 10000 Rs

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले का है जहां एक पटवारी को लोकायुक्त रीवा की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है जो कि जमीन बंटवारे और सीमांकन के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था।

30 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा था पटवारी

सिंगरौली जिले के मोरवा के रहने वाले महेन्द्र प्रसाद ने बताया कि उसकी भूमि का बंटवारा और सीमांकान होना है। जब वो इस संबंध में चुर्की हल्का में पदस्थ पटवारी अमरीश वैश्य के पास पहुंचा तो पटवारी ने उससे 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। रिश्वत न देने पर पटवारी कई दिनों से काम टाल रहा था और परेशान कर रहा था। पटवारी अमरीश वैश्य के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत परेशान होकर फरियादी महेन्द्र प्रसाद ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में की थी।

लोकायुक्त ने 10 हजार लेते रंगेहाथों पकड़ा

लोकायुक्त की टीम ने फरियादी महेन्द्र प्रसाद की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर रविवार को रिश्वतखोर पटवारी अमरीश वैश्य को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लोकायुक्त टीम ने रिश्वत की पहली किस्त पर 10 हजार रुपये देने के लिए फरियादी महेन्द्र प्रसाद को रिश्वतखोर पटवारी अमरीश वैश्य के पास भेजा और जैसे ही पटवारी ने रिश्वत के रुपये लिए तो उसे रंगेहाथों धरदबोचा। लोकायुक्त अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त निरीक्षक, उप निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। लोकायुक्त टीम की कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं, आम नागरिकों में इस कार्रवाई को लेकर संतोष देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें

किराए के फ्लैट में देह व्यापार, दिल्ली-मुंबई से बुलाई कॉल गर्ल
जबलपुर
jabalpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 08:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / एमपी में फिर रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सिंगरौली

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के सिंगरौली में भीषण हादसा, खदान धंसने से 3 की मौत

सिंगरौली में खदान धंसने से 3 की मौत
सिंगरौली

अधमरी हालत में नाले में पड़ा मिला CISF जवान, मचा हड़कंप

CISF Soldier
सिंगरौली

MP में कांग्रेस नेता के साथ मारपीट, बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला

सिंगरौली

‘अकेले आना, जो कहूंगा करना पड़ेगा’, कॉलेज प्रोफेसर ने छात्रा को किया फोन, ऑडियो वायरल

PM Excellence College Professor Harassment Viral Audio student CM Helpline Complaint singrauli mp news
सिंगरौली

एमपी में ‘लखपति बाबू’ मांग रहा था 10 हजार की रिश्वत, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

सिंगरौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.