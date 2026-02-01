एमपी में फिर रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

लोकायुक्त की टीम ने फरियादी महेन्द्र प्रसाद की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर रविवार को रिश्वतखोर पटवारी अमरीश वैश्य को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लोकायुक्त टीम ने रिश्वत की पहली किस्त पर 10 हजार रुपये देने के लिए फरियादी महेन्द्र प्रसाद को रिश्वतखोर पटवारी अमरीश वैश्य के पास भेजा और जैसे ही पटवारी ने रिश्वत के रुपये लिए तो उसे रंगेहाथों धरदबोचा। लोकायुक्त अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त निरीक्षक, उप निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। लोकायुक्त टीम की कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं, आम नागरिकों में इस कार्रवाई को लेकर संतोष देखा जा रहा है।