8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिंगरौली

शादी करना चाहता था प्रेमी, प्रेमिका को था कुछ और मंजूर फिर परिवार के साथ मिलकर…

mp news: प्रेमिका ने परिवार के साथ मिलकर रची प्रेमी की हत्या की साजिश, पहले करंट लगाया और फिर पैर काटा।

2 min read
Google source verification

सिंगरौली

image

Shailendra Sharma

Mar 08, 2026

singrauli

girlfriend plans lover murder with family

mp news: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही प्रेमिका ने अपने परिवार के साथ मिलकर की थी। पुलिस के मुताबिक युवक प्रेमिका से शादी करना चाहता था लेकिन युवती की शादी कहीं और तय हो चुकी थी इसलिए उसने अपने परिवार के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने प्रेमिका के साथ ही परिवार के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

खेत में घायल मिला था युवक, अस्पताल में मौत

बरगवां थाना क्षेत्र के पोखरा गांव में 28 फरवरी की सुबह एक खेत में युवक खून से लथपथ हालत में घायल मिला था। युवक का एक पैर कटा हुआ था और शरीर पर बिजली के करंट व लाठियों के गहरे घाव थे। ग्रामीणों के द्वारा मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल बैढ़न भेजा। हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। युवक की पहचान आजादपुर निवासी संदीप यादव (20) के रुप में हुई थी।

प्रेमिका ने मिलने बुलाया और मार डाला

पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक संदीप यादव का पोखरा गांव की रहने वाली पूजा पनिका नाम की युवती से प्रेम संबंध थे लेकिन पूजा की शादी कहीं और पर तय हो चुकी थी। संदीप प्रेमिका पूजा से शादी करना चाहता था और उस पर शादी का दबाव बना रहा था। इसी कारण पूजा ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर संदीप की हत्या की साजिश रची। प्लानिंग के तहत 27 फरवरी की रात को पूजा ने मिलने के लिए संदीप को अपने घर बुलाया। वहां पूजा की मां, भाई व चाचा ने संदीप को पकड़ लिया और पहले करंट लगाया और फिर कुल्हाड़ी से उसका पैर काटा था। आरोपियों को लगा कि संदीप मर चुका है इसलिए वो उसे खेत में फेंक गए थे। पुलिस ने पूजा पनिका के साथ ही उसकी मां, भाई व चाचा को गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें

नरभक्षी ने नाबालिग की हत्या कर मांस खाया, खून पीया
दमोह
damoh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 05:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / शादी करना चाहता था प्रेमी, प्रेमिका को था कुछ और मंजूर फिर परिवार के साथ मिलकर…

बड़ी खबरें

View All

सिंगरौली

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP News : वरिष्ठ बीजेपी नेता गिरे, विधायक की मौजूदगी में हुआ हादसा, मची अफरातफरी

sundar
सिंगरौली

आधी रात को सुनार की दुकान में घुसे 6 चोर, बड़ी चालाकी से लाखों के गहने व कैश लेकर फरार

MP News
सिंगरौली

कलेक्टर का बड़ा एक्शन, तहसीलदार-नायब तहसीलदार को नोटिस, पटवारी निलंबित

singrauli
सिंगरौली

MP में युवक ने काटे महिला-पुरुष के सिर, जादू-टोने के शक में उठाया खौफनाक कदम; दहल उठा पूरा शहर

singrauli news
सिंगरौली

बड़ी खबर: सिंगरौली आएंगे राहुल गांधी, आदिवासियों का जानेंगे दर्द, प्रियंका ने बनाए नोट्स

rahul gandhi may visit Singrauli situation of tribals affected from adani group coal mines deforestration mp news
सिंगरौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.