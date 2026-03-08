शादी करना चाहता था प्रेमी, प्रेमिका को था कुछ और मंजूर फिर परिवार के साथ मिलकर…

पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक संदीप यादव का पोखरा गांव की रहने वाली पूजा पनिका नाम की युवती से प्रेम संबंध थे लेकिन पूजा की शादी कहीं और पर तय हो चुकी थी। संदीप प्रेमिका पूजा से शादी करना चाहता था और उस पर शादी का दबाव बना रहा था। इसी कारण पूजा ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर संदीप की हत्या की साजिश रची। प्लानिंग के तहत 27 फरवरी की रात को पूजा ने मिलने के लिए संदीप को अपने घर बुलाया। वहां पूजा की मां, भाई व चाचा ने संदीप को पकड़ लिया और पहले करंट लगाया और फिर कुल्हाड़ी से उसका पैर काटा था। आरोपियों को लगा कि संदीप मर चुका है इसलिए वो उसे खेत में फेंक गए थे। पुलिस ने पूजा पनिका के साथ ही उसकी मां, भाई व चाचा को गिरफ्तार कर लिया है।