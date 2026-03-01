MP News : वरिष्ठ बीजेपी नेता गिरे, विधायक की मौजूदगी में हुआ हादसा, मची अफरातफरी

Sundarlal Shah - मध्यप्रदेश के सिंगरौली में वरिष्ठ बीजेपी नेता गिर पड़े। होली मिलन समारोह में मंच टूटने से गिरने से उन्हें हल्की चोटें आईं। सिंगरौली के बीजेपी जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह के साथ यह हादसा हुआ। उस वक्त विधायक भी मंच पर मौजूद थे। जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह जब समारोह को संबोधित कर रहे थे तभी मंच भरभराकर टूट गया और वे गिर गए। कार्यक्रम में अफरातफरी मच गई। हालांकि जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह तुंरत उठ खड़े हुए और लोगों को दोबारा संबोधित भी करने लगे। घटना के संबंध में उन्होंने कहा कि हिंदू कभी झुकता नहीं है।