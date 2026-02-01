कलेक्टर का बड़ा एक्शन, तहसीलदार-नायब तहसीलदार को नोटिस, पटवारी निलंबित

कलेक्टर गौरव बैनल ने देवसर तहसील अंतर्गत उज्जैनी, बड़ोखर तथा बरगवा तहसीलदार कोर्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरणों नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सहित अन्य प्रकरणों के निराकरण की जानकारी ली और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि लंबित राजस्व प्रकरणों का जल्द निराकरण करें। निरीक्षण के दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर द्वारा प्रभारी नायब तहसीलदार बरगवा नागेश्वर पनिका एवं प्रभारी नायब तहसीलदार बड़ोखर दिनेश कुमार पनिका को कारण बताओ नोटिस जारी किए। दोनों को तीन दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।