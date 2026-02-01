18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

सिंगरौली

कलेक्टर का बड़ा एक्शन, तहसीलदार-नायब तहसीलदार को नोटिस, पटवारी निलंबित

mp news: कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण, राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर लिया बड़ा एक्शन।

2 min read
Google source verification

सिंगरौली

image

Shailendra Sharma

Feb 18, 2026

singrauli

collector big action tehsildar notice patwari suspended

mp news: मध्यप्रदेश के सिंगरौली में कलेक्टर गौरव बैनल ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक तहसीलदार व एक नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है वहीं एक पटवारी को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर की इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। कलेक्टर उज्जैनी, बड़ोखर तथा बरगवा तहसीलदार कोर्ट का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही मिलने पर उन्होंने ये कार्रवाई की।

तीन दिन में नोटिस का मांगा जवाब

कलेक्टर गौरव बैनल ने देवसर तहसील अंतर्गत उज्जैनी, बड़ोखर तथा बरगवा तहसीलदार कोर्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरणों नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सहित अन्य प्रकरणों के निराकरण की जानकारी ली और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि लंबित राजस्व प्रकरणों का जल्द निराकरण करें। निरीक्षण के दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर द्वारा प्रभारी नायब तहसीलदार बरगवा नागेश्वर पनिका एवं प्रभारी नायब तहसीलदार बड़ोखर दिनेश कुमार पनिका को कारण बताओ नोटिस जारी किए। दोनों को तीन दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

कलेक्टर ने पटवारी को किया निलंबित

वहीं राजस्व प्रकरण के निराकरण में गंभीर लापरवाही बरतने पर कलेक्टर गौरव बैनल ने पटवारी हल्का देवरा अजमेर सिंह को निलंबित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रकरणों की प्रारंभिक सुनवाई नियमित रूप से की जाए और जिन प्रकरणों में पटवारी द्वारा प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत किया गया है उनमें पटवारियों की बैठक कर समय सीमा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें। इसके बाद भी अगर पटवारी लापरवाही बरतते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

एमपी में 10 हजार रुपए रिश्वत मांग रहा था 'टोपीबाज' रीडर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
मंडला
MANDLA

Updated on:

18 Feb 2026 08:39 pm

Published on:

18 Feb 2026 08:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / कलेक्टर का बड़ा एक्शन, तहसीलदार-नायब तहसीलदार को नोटिस, पटवारी निलंबित

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

सिंगरौली

मध्य प्रदेश न्यूज़

