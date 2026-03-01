शादी के 23 दिन बाद…पत्नी ने पति को मायके बुलाया और प्रेमी को दे दी ‘लोकेशन’

पुलिस ने मामले की जांच तेज की तो पता चला कि शादी से पहले से ही अजय की पत्नी उमा का शादी के पहले से अमर बहादुर नाम के युवक से प्रेम संबंध था। शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। इसी आधार पर जब पुलिस ने पत्नी उमा से पूछताछ की तो जुर्म की साजिश का पर्दाफाश हो गया। आरोपी पत्नी उमा ने बताया कि उसने 7 मार्च को पति अजय को मायके बुलाया था। अजय बाइक से मायके गननई गांव के लिए निकला। इसी बीच आरोपी पत्नी उमा ने अपने प्रेमी अमर बहादुर को पति के आने के बारे में बता दिया।