आधी रात को सुनार की दुकान में घुसे 6 चोर, बड़ी चालाकी से लाखों के गहने व कैश लेकर फरार

MP News :मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसकी ताजा बानगी सामने आई बरगवां थाना क्षेत्र में, जहां आधी रात को करीब आधा दर्जन बदमाशों ने एक सुनार की दुकान पर धावा बोल दिया और लाखों का माल चुराकर फरार हो गए। बदमाश शटर तोड़कर ज्वेलरी शॉप में घुसे और लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर फरार हो गए। ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।