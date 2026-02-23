एमपी में फिर बारिश का अलर्ट, लो प्रेशर एरिया और टर्फ बिगाड़ेगा मौसम

Rain Alert :मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य रूप से विभाग ने प्रदेश के शहडोल, सिंगरौली, सीधी समेत 8 जिलों में बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है। लो प्रेशर एरिया और टर्फ की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं पानी गिरने की वजह से दिन के तापमान में गिरावट आई है।