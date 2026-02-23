23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी पुलिस भर्ती पर बड़ी खबर, 7 हजार 500 पदों के लिए 14 मार्च तक चलेंगे फिजिकल टेस्ट

MP Police Recruitment : पुलिस आरक्षक के 7500 पदों पर भर्ती के लिए आज से फिजिकल टेस्ट शुरु हुए हैं। फिजिकल टेस्ट रोजाना सुबह 6 बजे शुरु होंगे। प्रदेश के 10 जिलों में शारीरिक दक्षता से जुड़ी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, जो 14 मार्च तक चलेंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 23, 2026

MP Police Recruitment

पुलिस भर्ती को लेकर बड़ी खबर (Photo Source- Patrika)

MP Police Recruitment : मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। इसी कड़ी में आरक्षक भर्ती के लिये आज से फिजिकल टेस्ट शुरू हो रहा है। फिजिकल टेस्ट 23 फरवरी से 14 मार्च तक चलेगा। फिजिकल टेस्ट सुबह 6 बजे रोजाना शुरु होगी। प्रदेश के 10 जिलों में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। मूल प्रमाण पत्र और दस्तावेज लाना जरूरी है।

आपको बता दें कि, 15 दिसंबर 2025 को परीक्षा आयोजित की गई थी। परिणाम 25 जनवरी 2026 को जारी किया गया था। प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन, सागर रीवा, बालाघाट, रतलाम, मुरैना में फिजिकल टेस्ट होगा। कुल 7 हजार 500 पदों पर भर्ती निकाली गई है।

फर्जीवाड़ा रोकने बड़ी तैयारी

ग्वालियर जिले में SAF मैदान पर अभ्यर्थी दौड़ेंगे। फर्जीवाड़ा रोकने क्यूआर कोड से लैस जैकेट पहनाई जाएगी। जैकेट के क्यूआर कोड को हर चरण में स्कैन करते हुए रोल नंबर से लिंक किया जाएगा। 64 सीसीटीवी कैमरे और 10 अभ्यर्थियों पर निगरानी के लिए तीन पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। आज और कल 200 अभ्यर्थी फिर हर दिन 400 अभ्यर्थी दौड़ेंगे। ग्वालियर और चंबल अंचल के 08 जिलों के लिए दो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी के 25 जिलों में बारिश से फसलें बर्बाद, सीएम मोहन ने भी दे दिए खास निर्देश
भोपाल
Rain Damages Crops

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 09:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी पुलिस भर्ती पर बड़ी खबर, 7 हजार 500 पदों के लिए 14 मार्च तक चलेंगे फिजिकल टेस्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्नूकर क्लब में 10वीं के छात्र को चाकुओं से गोदा, महज 30 सैकंड में किए 27 वार

Bhopal Snooker club attack
भोपाल

एमपी में फिर बारिश का अलर्ट, लो प्रेशर एरिया और टर्फ बिगाड़ेगा मौसम

Rain Alert
भोपाल

एमपी के 25 जिलों में बारिश से फसलें बर्बाद, सीएम मोहन ने भी दे दिए खास निर्देश

Rain Damages Crops
भोपाल

नहीं बर्दाश्त हो रही अपनी आलोचना तो सावधान! इस बीमारी का हो रहे शिकार

warning signs of narcissistic personality disorder criticism intolerance in people rising mp news
भोपाल

MP के 70 हजार अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका, ये नहीं किया तो जाएगी नौकरी

Directorate of Public Instruction Strict Order regarding guest teachers attendance MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.