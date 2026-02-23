नहीं बर्दाश्त हो रही अपनी आलोचना तो सावधान! इस बीमारी का हो रहे शिकार

MP News: क्या आप अपनी आलोचना सुनते ही भड़क जाते हैं। अपनी ही बात पर अड रहते हैं। अपनी कमियों को छुपाकर सोशल मीडिया पर खुद को अच्छा दिखाने की आदत से मजबूर है। क्या आप चाहते हैं कि सभी सिर्फ आपकी प्रशंसा करें और महत्व नहीं मिलने पर आपको क्रोध आता है। यदि इसका उत्तर हां है, तो सावधान हो जाइए। आप मानसिक विकार नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर (Narcissistic Personality Disorder) के गिरफ्त में आ रहे हैं। शीघ्र ही किसी मनोवैज्ञानिक से संपर्क कीजिए। समय पर उपचार से यह ठीक हो रहा है।