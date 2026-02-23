23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

नहीं बर्दाश्त हो रही अपनी आलोचना तो सावधान! इस बीमारी का हो रहे शिकार

MP News: अगर आलोचना सुनते ही गुस्सा आ जाता है, हर समय प्रशंसा की चाह रहती है और खुद को सबसे बेहतर मानते हैं, तो यह सामान्य आत्मविश्वास नहीं भी हो सकता।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Feb 23, 2026

warning signs of narcissistic personality disorder criticism intolerance in people rising mp news

narcissistic personality disorder in mp (फोटो- AI)

MP News: क्या आप अपनी आलोचना सुनते ही भड़क जाते हैं। अपनी ही बात पर अड रहते हैं। अपनी कमियों को छुपाकर सोशल मीडिया पर खुद को अच्छा दिखाने की आदत से मजबूर है। क्या आप चाहते हैं कि सभी सिर्फ आपकी प्रशंसा करें और महत्व नहीं मिलने पर आपको क्रोध आता है। यदि इसका उत्तर हां है, तो सावधान हो जाइए। आप मानसिक विकार नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर (Narcissistic Personality Disorder) के गिरफ्त में आ रहे हैं। शीघ्र ही किसी मनोवैज्ञानिक से संपर्क कीजिए। समय पर उपचार से यह ठीक हो रहा है।

आत्मविश्वास और एनपीडी में अंतर

मध्य प्रदेश में कोरोना काल में ऐसे मामले सामने आने शुरू हुए थे। अब ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हर आत्मविश्वासी व्यक्ति नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त नहीं होता है। इस मानसिक विकार और आत्मविश्वस में बहुत ही बारीक अंतर है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि क्या व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझ पाता है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति आलोचना सहन नहीं कर पाता, हर चर्चा को अपने ऊपर केंद्रित कर देता है तो यह चेतावनी संकेत है।

केस 1 - 27 वर्षीय युवती पेशे से सोशल मीडिया क्रिएटर हैं। उसकी मानसिक स्थिति लाइक्स और तारीफ पर निर्भर है। सराहना कम होते ही उसकी बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। उसे लगता है कि वह सबसे अच्छा काम की है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बराबरी या भावनात्मक साझेदारी नहीं। आलोचना होने पर खुद को पीड़ित बताकर दूसरों को दोष देती है।

केस 2- 38 वर्षीय युवक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हैं। वे अपने को सबसे योग्य मानते हैं। टीम की सफलताओं का श्रेय अकेले लेता है और जरा-सी आलोचना पर आक्रामक हो जाता है। सहकर्मियों की उपलब्धियों को कम आंकता है। घर में भी पत्नी और बच्चों की भावनाओं को कमजोरी कहकर नजरअंदाज करता है। भीतर से असुरक्षित अनुभव होने के बादजूद बाहर से खुद खुद को अत्यधिक आत्मविश्वासी दिखाता है।

केस 3- 35 वर्षीय युवक परिवार में हर निर्णय खुद लेना चाहता है। खुद को सब से नैतिक और बुद्धिमान व्यक्ति मानता है। बच्चों की बातों और भावनाओं को तुच्छ मानता है। उसकी बातों से असहमत होने पर आपसे बाहर हो जाता है। लोगों के दूरी बनाने पर वह अकेलेपन की शिकायत करता है, लेकिन अपने व्यवहार बदलने की जरूरत नहीं मानता।

इसके पीछे का कारण क्या है?

मनोरोग विशेषज्ञों का मानना है कि बचपन में माता-पिता द्वारा बहुत अधिक लाड़-प्यार मिलना या बहुत अधिक उपेक्षा होने से यह विकार होता है। इसके अलावा यह अनुवांशिक कारणों के साथ ही मस्तिष्क की संरचना और सोचने के तरीके में अंतर से भी होता है।

एनपीडी से पीड़ित व्यक्ति खुद को मजबूत समझता है जबकि भीतर असुरक्षा, अकेलापन और डर छिपा होता है। यही वजह है कि वे इलाज या काउंसलिंग से बचते हैं।- डॉ. तन्मय जोशी,मनोचिकित्सक, एम्स भोपाल

ये भी पढ़ें

MP में भरभराकर गिरा 391 करोड़ में बना ब्रिज का भाग, आवागमन बंद, देखे तस्वीरें
जबलपुर
shahpura railway overbridge collapse on Jabalpur-Bhopal National Highway traffic closed mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 04:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नहीं बर्दाश्त हो रही अपनी आलोचना तो सावधान! इस बीमारी का हो रहे शिकार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP के 70 हजार अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका, ये नहीं किया तो जाएगी नौकरी

Directorate of Public Instruction Strict Order regarding guest teachers attendance MP News
भोपाल

CAG रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, MP की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी में 55 करोड़ का गड़बड़ी

55 crore rupees irregularities in jabalpur medical university shown in CAG Report mp news
भोपाल

पीएचडी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! थीसिस में कुछ नया बनाया तो मिलेगा खास लाभ

PhD students will earn special benefits create something new in thesis bhopal mp news
भोपाल

एमपी में कर्मचारियों के मोबाइल के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी, काम के दौरान करने होंगे जमा

MP Transco bans employees from using mobile phones
भोपाल

महज 3500 में मिलेगा 80 हजार का हीरा, एमपी में क्वांटम तकनीक ने किया कमाल

Quantum technology will get you a diamond worth 80,000 for just 3,500 rupees
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.