22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

MP में भरभराकर गिरा 391 करोड़ में बना ब्रिज का भाग, आवागमन बंद, देखे तस्वीरें

MP News: जबलपुर-भोपाल नेशनल हाईवे पर शहपुरा-भिटौनी रेलवे ओवरब्रिज का दूसरा हिस्सा भी धंस गया। दो महीने पहले भी पुल का एक भाग गिरा था।

3 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Akash Dewani

Feb 22, 2026

shahpura railway overbridge collapse on Jabalpur-Bhopal National Highway traffic closed mp news

shahpura railway overbridge collapse on Jabalpur-Bhopal National Highway (Patrika.com)

Shahpura Railway Overbridge Collapse: जबलपुर-भोपाल नेशनल हाईवे (NH 45) पर शहपुरा-भिटौनी में हाईवे पर बनाए गए पुल का दूसरा हिस्सा रविवार को धंस गया। जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर पुल के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बंद हो गया। इससे पुल के दोनों ओर लम्बा जाम लग गया। छोटे वाहनों को भेड़ाघाट से सिहोदा और बड़े वाहनों को भेड़ाघाट से किसरौंध होते हुए डायवर्सन दिया गया है।

उधर, भोपाल से जबलपुर आने वाले वाहनों को पाटन होकर डायवर्सन दिया गया है। पुल का एक हिस्सा दो महीने पहले क्षतिग्रस्त होने के बाद ट्रैफिक वन वे कर दिया गया था। इसी हिस्से में पुनर्निर्माण के दौरान पुल का दूसरा हिस्सा भी धंस गया। पुल के नीचे रेलवे ट्रैक है। गनीमत है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर के हिस्से में पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। (MP News)

18 दिसम्बर को ढहा था पहला हिस्सा

इससे पहले 18 दिसंबर 2025 को पुल का एक हिस्सा धंस गया था। रेलवे ओवरब्रिज है काफी समय से जर्जर था। इस पुल का निर्माण 5 साल पहले किया गया था। एक हिस्सा गिरने पर एक तरफ की सडक़ बंद कर यातायात वन वे कर दिया गया था। हादसे के बाद क्षेत्रीय लोगों ने हादसे की आशंका जताई थी। क्योंकि पुल के एक हिस्से में जैक लगाए थे।

बांगड़ कंपनी से कराएगे निर्माण

यह सडक़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास है। जिस जगह पुल बनाया गया है, वहां की सडक़ का निर्माण एमपीआरडीसी ने किया था। अंधमूक बायपास से हिरन नदी के बीच 55 किलोमीटर में 391 करोड़ की लागत से सडक़ का निर्माण बांगड़ कंपनी ने किया था। एमपीआरडीसी के अधिकारियों कहना है कि पुल की एक साइड पहले गिर गई थी, दूसरा हिस्सा भी धंस गया है। ठेकेदार के स्तर पर निर्माण में चूक हुई, इसलिए पुल का दोबारा निर्माण उसी ठेकेदार से कराया जाएगा।

घटिया निर्माण पर सवाल

तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार शहपुरा-भिटौनी में दोनों बार रेलवे ओवर ब्रिज की रिटेनिंग वॉल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। यह हिस्सा पैनल लॉकिंग पर टिका होता है। लॉकिंग का पैनल खुलने पर अन्य पैनल लूज होने से पूरा हिस्सा धंस जाता है। पुल की दोनों रिटेनिंग वॉल वाले हिस्से निर्माण के पांच साल के अंदर क्षतिग्रस्त होने से गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं।

युवा कांग्रेस का धरना

ओवरब्रिज धंसने के बाद ग्रामीण और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ब्रिज पर धरने (Youth Congress Protest) पर बैठ गए। ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष संजय यादव और बरगी विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष विवेक सिंघई ने आरोप लगाया कि पूर्व में एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था, तब दूसरी तरफ यातायात रोकने की मांग की गई थी। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। पौंड़ी रेलवे फाटक खोलने के लिए एसडीएम को पत्र भेजे, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

ठेकेदार, अधिकारी पर हो कार्रवाई

स्थानीय लोगों ने निर्माण में लापरवाही और घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सडक़ से गुजरने पर टोल टैक्स देना पड़ता है। उन्होंने पुल बनाने वाले ठेकेदार और तत्कालीन अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है।

एमपीआरडीसी ने कंपनी पर फोड़ा ठीकरा

बांगड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पुल बनाया था। रखरखाव की जिम्मेदारी भी कम्पनी की है। इसलिए पुल का निर्माण बांगड़ कंपनी से ही कराया जाएगा।- राजेश मोरे, प्रभारी अधिकारी, एमपीआरडीसी

कलेक्टर ने कहा…

शहपुरा रेलवे ओवरब्रिज धंसकने की जांच की जा रही है। भोपाल से एमपीआरडीसी का विशेष जांच दल जबलपुर आ रहा है। इसमें संस्थान के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। जांच दल पहले और रविवार को ओवरब्रिज धंसकने की जांच करेगा। डायवर्सन के लिए शहपुरा डिपो के पास पुराने रेलवे फाटक को खुलवाने के लिए डीआरएम से बात की है। जल्द ही अनुमति मिल जाएगी।- राघवेंद्र सिंह, कलेक्टर

फैक्ट फाइल

  • अंधमूक बायपास से हिरन नदी पुल के बीच एनएच निर्माण
  • 55 किलोमीटर है लम्बाई
  • 391 करोड़ रुपए निर्माण लागत
  • बांगड़ कंपनी ने कराया है निर्माण
  • वर्ष 2018 में शुरू हुआ था निर्माण, 2022 में पूरा हुआ काम (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में हाईवे पर आग का गोला बना आलू से भरा ट्रक, देखें वीडियो
खरगोन
truck loaded with potatoes caught fire at Nimrani bypass video viral mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 11:54 pm

Published on:

22 Feb 2026 11:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / MP में भरभराकर गिरा 391 करोड़ में बना ब्रिज का भाग, आवागमन बंद, देखे तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब सस्ते में होगा ब्रेस्ट कैंसर का इलाज, कॉलेज ने बनाया अनोखा डिवाइस

affordable Breast cancer treatment jabalpur medical college made new device mp news
जबलपुर

अब तक 49 गिरफ्तार, अन्य को तलाश रही पुलिस, सौहार्द्र के लिए पुलिस बल तैनात

jabalpur violence
जबलपुर

मंदिर में तोड़फोड़ के बाद जबलपुर में भड़की हिंसा, 25 गिरफ्तार, भारी पुलिस बल तैनात

MP News Crime
जबलपुर

MP Budget 2026 Highlights: इस जिले को 1000 करोड़ की सौगात, 34 नई सड़कें बनेंगी, विकास की होगी बारिश

MP Budget 2026 Highlights jabalpur gets 1000 crore for road construction and development projects mp news
जबलपुर

जिसके नाम की मेहंदी रचाई, उसी ने शादी के बहाने बुलाकर जान ले ली

jabalpur
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.