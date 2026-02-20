मंदिर में तोड़फोड़ के बाद जबलपुर में भड़की हिंसा, 25 गिरफ्तार, भारी पुलिस बल तैनात

Violence erupts after temple vandalism 25 Arrested: मध्यप्रदेश के जबलपुर के सीहोरा में देर रात हिंसा भड़क गई। दो पक्षों में मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इस बीच दोनों समुदायों के लोग बड़ी संख्या में घटना स्थल पर पहुंच गए। देखते ही देखते माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि दोनों तरफ से पथराव होने लगे। पथराव के दौरान वहां खड़े दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश देने की कोशिश की। लेकिन भीड़ पर समझाइश का कोई असर नहीं दिखा जिसके बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाया और शहर के आसपास के पुलिस थानों के पुलिस बल को भी यहां बुलाया गया। संयुक्त कार्रवाई के बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर हिंसा पर काबू पाया।