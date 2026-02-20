अगले 48 घंटे भारी, आंधी-तूफान के साथ बारिश, ओलावृष्टि का ट्रिपल अलर्ट

MP Weather: मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। उत्तर भारत से एक्टिव होकर आगे बढ़े पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण प्रदेश के कई जिले बारिश में भीग रहे हैं, तो कई जगह ओलावृष्टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने ग्वालियर-चंबल और सागर संभागों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है शुक्रवार से अगले 3 दिन के लिए कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन 23-24 फरवरी को फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है।