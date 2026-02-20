MP में डॉग लवर्स ने कुत्तों का विरोध करने पर तलवार से किया हमला, दो महिलाएं घायल

Dog lovers attacked women: मध्य प्रदेश की राजधानी के कांता कॉलोनी में आवारा कुत्तों को लेकर डॉग लवर्स ग्रुप और वहीं रहने वाली महिलाओं के बीच विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। महिला ग्रुप में शामिल युवक ने आक्रोश में आकर दो महिलाओं पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर घायल हो गई, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। थाना प्रभारी महेश लिल्हारे ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और सुरेंद्र ठाकुर की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी अशोक चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। (MP News)