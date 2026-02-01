19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP में बदला मौसम! 25 जिलों में बारिश हुई, 17 जिलों के लिए IMD अलर्ट

MP Weather: मध्य प्रदेश में 17 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Feb 19, 2026

MP Weather: मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। नए सिस्टम के सक्रिय होते ही प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर समेत 25 जिलों में बारिश हुई। जिसमें खरगोन, मुरैना, सीहोर, दतिया, ग्वालियर, गुना, रतलाम, बड़वानी, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, देवास, विदिशा,धार, श्योपुर, शिवपुरी, उज्जैन, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, आगर-मालवा, राजगढ़ में बारिश देखने को मिली। इधर, मौसम विभाग ने 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

17 जिलों के बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में बारिश की संभावना है।

कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग की मानें तो वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन एक्टिव है। जिसके कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में 21 फरवरी से मौसम साफ रहने की संभावना है।

किसानों की चिंता बढ़ी

इधर, रतलाम जिल में बीती रात हुई तेज बारिश ने कृषि उपज मंडी के खुले परिसर में लहसुन-प्याज के ढेर पानी में भीग गए, जो किसान तिरपाल लेकर आए थे उन्होंने उपज को ढक दी, लेकिन जो नहीं लाए उनकी उपज पानी से भीग गई, जिसे किसान सुबह अलटा-पलटा कर सुखाते नजर आए, ताकि सहीं भाव मिल जाए। हतनारा में कई किसानों के खेतों में गेहूं की पकी फसल बारिश के साथ हवा चलने से आड़ी पड़ गई। अम्बाप्रसाद पाटीदार के खेत में करीब 25-30 बीघा गेहूं आड़े पड़ गए। रिंगनिया जयप्रकाश पाटीदार, सुरेश पाटीदार ने बताया कि कई किसानों के खेतों गेहूं आड़े पड़ गए, इससे गेहूं की चमक और उत्पादन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि दाने पूरे पके नहीं हैं। बेमौसम बारिश से मंडी खुले परिसर में रखी लहसुन-प्याज के ढेरों भीग गए, कुछ किसानों ने पल्ली से ढककर बचाई, लेकिन अधिकांश की भीग गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 08:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में बदला मौसम! 25 जिलों में बारिश हुई, 17 जिलों के लिए IMD अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मंत्री कैलाश ने ऐसा क्या कहा कि उमंग सिंघार को कहना पड़ा- ‘मैं अपनी औकात में…’

mp news
भोपाल

अतिथि विद्वानों के लिए लागू हो सकता है ‘हरियाणा मॉडल’, सौंप दी रिपोर्ट

guest scholars
भोपाल

MP OBC Reservation: 27% OBC आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाईकोर्ट भेजा, MP में बढ़ेगी सियासी हलचल

MP OBC Reservation
भोपाल

200 करोड़ की सौगात, एमपी के इस जिले में बनेगा इंजीनियरों की ट्रेनिंग का बड़ा केंद्र

training center for engineers
भोपाल

एमपी में शुरू होने वाली हैं 6 नई योजनाएं, सीएम मोहन यादव ने कर दी बड़ी घोषणा

MP News CM Big Announcement of 6 new schemes
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.