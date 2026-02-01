MP में बदला मौसम! 25 जिलों में बारिश हुई, 17 जिलों के लिए IMD अलर्ट

इधर, रतलाम जिल में बीती रात हुई तेज बारिश ने कृषि उपज मंडी के खुले परिसर में लहसुन-प्याज के ढेर पानी में भीग गए, जो किसान तिरपाल लेकर आए थे उन्होंने उपज को ढक दी, लेकिन जो नहीं लाए उनकी उपज पानी से भीग गई, जिसे किसान सुबह अलटा-पलटा कर सुखाते नजर आए, ताकि सहीं भाव मिल जाए। हतनारा में कई किसानों के खेतों में गेहूं की पकी फसल बारिश के साथ हवा चलने से आड़ी पड़ गई। अम्बाप्रसाद पाटीदार के खेत में करीब 25-30 बीघा गेहूं आड़े पड़ गए। रिंगनिया जयप्रकाश पाटीदार, सुरेश पाटीदार ने बताया कि कई किसानों के खेतों गेहूं आड़े पड़ गए, इससे गेहूं की चमक और उत्पादन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि दाने पूरे पके नहीं हैं। बेमौसम बारिश से मंडी खुले परिसर में रखी लहसुन-प्याज के ढेरों भीग गए, कुछ किसानों ने पल्ली से ढककर बचाई, लेकिन अधिकांश की भीग गई।