19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

200 करोड़ की सौगात, एमपी के इस जिले में बनेगा इंजीनियरों की ट्रेनिंग का बड़ा केंद्र

MP News: मोहन सरकार के बजट में राजधानी के विकास को रफ्तार दी गई है। बजट में शहरी विकास के लिए 21,000 करोड़ का प्रावधान एक बड़ा अवसर है...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Feb 19, 2026

training center for engineers

training center for engineers (Photo Source- freepik)

MP News: बजट में भोपाल को इटीआइआर यानी अभियंता प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की सौगात दी गई है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए की बड़ी राशि रखी है। आगामी समय में भोपाल इंजीनियरों की ट्रेनिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। मध्य प्रदेश के साथ देशभर के इंजीनियर ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए यहां पहुंचेंगे। इस बार जिले की ग्रामीण सड़कों पर खर्च ज्यादा किया जाएगा। 267.01 करोड़ रुपए सड़कों के लिए रखे हैं, इनमें से 164.38 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कों के लिए है।

ये भी फायदे मिलेंगे

महिला सशक्तिकरण:

शहर के 85 वार्ड में महिलाओं और युवतियों के रोजगार ट्रेनिंग देने के लिए सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

छात्रों का प्रोत्साहन: विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए नगर निगम ने अपनी पुरानी योजना पर बजट आवंटित किया है। कक्षा 10वीं और 12वीं में मेरिट प्राप्त करने पर 10 हजार रुपए प्रति छात्र-छात्रा प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।

हेरिटेज प्रवेश द्वार निर्माण: सीएम की घोषणा को पूरा करने के लिए शहर के प्रमुख मार्गों पर हेरिटेज स्वागत प्रवेश 'द्वार' बनेंगे, जिसके निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सौर ऊर्जा प्लांट: बिजली का बिल कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा पर फोकस किया जाएगा। निगम क्षेत्र के सभी फिल्टर प्लांटों में 'सौर उर्जा प्लांट' स्थापित करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

ये योजनाएं देंगी राहत

  • शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0- यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट के अन्तर्गत रुपये 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भोपाल को लगभग 25 प्रतिशत राशि का आवंटन किया जाएगा।
  • प्रदेश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहरी यातायात में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य शासन के विभागों में भी ई-वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है।
  • बजट में भोपाल के विश्वविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। वर्ष 2025 में अब तक आयोजित 608 रोजगार मेलों तथा युवा संगम कार्यक्रम के माध्यम से 85 हजार युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए हैं।
  • बागसेवनिया, 11 नंबर मार्केट, कोकता की साइट पूरी करने के बाद नगर निगम हाउसिंग फॉर ऑल के नए प्रोजेक्ट लाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6 हजार 850 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

जनगणना में नागरिकों से पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, 10 लाख घरों की होगी मैपिंग
भोपाल
Census

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 03:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 200 करोड़ की सौगात, एमपी के इस जिले में बनेगा इंजीनियरों की ट्रेनिंग का बड़ा केंद्र

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

27% OBC आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाईकोर्ट भेजा, MP में बढ़ेगी सियासी हलचल

mp obc reservation
भोपाल

एमपी में शुरू होने वाली हैं 6 नई योजनाएं, सीएम मोहन यादव ने कर दी बड़ी घोषणा

MP News CM Big Announcement of 6 new schemes
भोपाल

विशेष पैकेज को मिली मंजूरी , बुंदेलखंड क्षेत्र में विकसित होंगे ’48 औद्योगिक पार्क’

Bundelkhand region (Photo Source- freepik)
भोपाल

भोपाल की प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया पूरा कैम्पस

Bomb Threat
भोपाल

21 हजार करोड़ से डेवलप होंगे एमपी के ’55 जिले’, बढ़ेगी एक्सप्रेस-वे कनेक्टिविटी

MP development
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.