200 करोड़ की सौगात, एमपी के इस जिले में बनेगा इंजीनियरों की ट्रेनिंग का बड़ा केंद्र

MP News: बजट में भोपाल को इटीआइआर यानी अभियंता प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की सौगात दी गई है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए की बड़ी राशि रखी है। आगामी समय में भोपाल इंजीनियरों की ट्रेनिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। मध्य प्रदेश के साथ देशभर के इंजीनियर ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए यहां पहुंचेंगे। इस बार जिले की ग्रामीण सड़कों पर खर्च ज्यादा किया जाएगा। 267.01 करोड़ रुपए सड़कों के लिए रखे हैं, इनमें से 164.38 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कों के लिए है।
महिला सशक्तिकरण:
शहर के 85 वार्ड में महिलाओं और युवतियों के रोजगार ट्रेनिंग देने के लिए सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
छात्रों का प्रोत्साहन: विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए नगर निगम ने अपनी पुरानी योजना पर बजट आवंटित किया है। कक्षा 10वीं और 12वीं में मेरिट प्राप्त करने पर 10 हजार रुपए प्रति छात्र-छात्रा प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।
हेरिटेज प्रवेश द्वार निर्माण: सीएम की घोषणा को पूरा करने के लिए शहर के प्रमुख मार्गों पर हेरिटेज स्वागत प्रवेश 'द्वार' बनेंगे, जिसके निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सौर ऊर्जा प्लांट: बिजली का बिल कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा पर फोकस किया जाएगा। निगम क्षेत्र के सभी फिल्टर प्लांटों में 'सौर उर्जा प्लांट' स्थापित करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
