200 करोड़ की सौगात, एमपी के इस जिले में बनेगा इंजीनियरों की ट्रेनिंग का बड़ा केंद्र

MP News: बजट में भोपाल को इटीआइआर यानी अभियंता प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की सौगात दी गई है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए की बड़ी राशि रखी है। आगामी समय में भोपाल इंजीनियरों की ट्रेनिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। मध्य प्रदेश के साथ देशभर के इंजीनियर ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए यहां पहुंचेंगे। इस बार जिले की ग्रामीण सड़कों पर खर्च ज्यादा किया जाएगा। 267.01 करोड़ रुपए सड़कों के लिए रखे हैं, इनमें से 164.38 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कों के लिए है।