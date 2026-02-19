19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

21 हजार करोड़ से डेवलप होंगे एमपी के ’55 जिले’, बढ़ेगी एक्सप्रेस-वे कनेक्टिविटी

MP News: बजट मध्यप्रदेश राज्य के सभी 55 शहरों को आधुनिक, हरित और सुगठित बनाने की दिशा में बड़ा संकेत देता है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Feb 19, 2026

MP development

MP development (Photo Source- freepik)

MP News: बजट में सरकार ने 2047 तक के विकास और 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। सड़कों से लेकर स्मार्ट शहरों तक, औद्योगिक कॉरिडोर से लेकर धार्मिक और ईको-टूरिज्म सर्किट और निवेश आकर्षित करने से लेकर स्थानीय रोजगार सृजन तक फोकस किया है।

बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार, शहरी पुनर्रचना, औद्योगिक क्लस्टर विकास और पर्यटन स्थलों के उन्नयन को आर्थिक गति का आधार माना गया है। नई औद्योगिक नीतियों, लॉजिस्टिक्स हब, एक्सप्रेस-वे कनेक्टिविटी, मेट्रो और नगरीय परिवहन परियोजनाओं के साथ सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं रहेगा, बल्कि विनिर्माण, सेवा और पर्यटन क्षेत्र में भी मजबूत पहचान बनाएगा।

दीर्घकालिक ढांचा तैयार करना चाहती सरकार

बजट मध्यप्रदेश राज्य के सभी 55 शहरों को आधुनिक, हरित और सुगठित बनाने की दिशा में बड़ा संकेत देता है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने शहरी बुनियादी ढांचे, आवास और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता में रखा है। बजट में साफ दिखाई देता है कि सरकार तेजी से बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक ढांचा तैयार करना चाहती है। मेट्रो, ई-बस, जल-सीवरेज और आवास जैसी मूलभूत जरूरतों पर विशेष फोकस किया गया है। स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास भी इसमें दिखता है है।

शहरी बुनियादी ढांचा और परिवहन

  • वार्ड स्तरीय विकास के तहत 5000 करोड़ रुपए का लक्ष्य
  • भोपाल और इंदौर सहित प्रमुख शहरों में मेट्रो विस्तार पर जोर।
  • पीएम ई-बस योजना के तहत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी।
  • अमृत 2.0 के अंतर्गत जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क सुदृढ़ करने के लिए 3467 करोड़ रुपए का प्रावधान।

आवास और स्थानीय सशक्तीकरण

-आगामी वर्षों में 10 लाख नए शहरी आवासों का लक्ष्य। पीएम आवास योजना के लिए 2316 करोड़, शहरी सड़कों के लिए 349 करोड़।

-इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के जरिए योजनाबद्ध शहरी विस्तार पर बल।

-शहरी निकायों को अनुदान और वित्तीय सहायता से सेवा क्षमता मजबूत करने की योजना।

ये भी पढ़ें

जनगणना में नागरिकों से पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, 10 लाख घरों की होगी मैपिंग
भोपाल
Census

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 12:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 21 हजार करोड़ से डेवलप होंगे एमपी के ’55 जिले’, बढ़ेगी एक्सप्रेस-वे कनेक्टिविटी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

विशेष पैकेज को मिली मंजूरी , बुंदेलखंड क्षेत्र में विकसित होंगे ’48 औद्योगिक पार्क’

Bundelkhand region (Photo Source- freepik)
भोपाल

भोपाल की प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया पूरा कैम्पस

Bomb Threat
भोपाल

MP Budget 2026 Highlights : आज पानी और आबकारी नीति पर तीखी बहस, थाली लेकर पहुंचा विपक्ष

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

‘इरेक्टाइल डिस्फंक्शन’ समस्या को दूर कर देगी ‘वस्ती थेरेपी’, ऐसे होता है इलाज…

Vasti therapy
भोपाल

PhD सिस्टम में बड़ी चूक ! UGC निर्देशों के बावजूद 100% थीसिस अपलोड नहीं

PhD thesis
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.