21 हजार करोड़ से डेवलप होंगे एमपी के ’55 जिले’, बढ़ेगी एक्सप्रेस-वे कनेक्टिविटी

बजट मध्यप्रदेश राज्य के सभी 55 शहरों को आधुनिक, हरित और सुगठित बनाने की दिशा में बड़ा संकेत देता है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने शहरी बुनियादी ढांचे, आवास और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता में रखा है। बजट में साफ दिखाई देता है कि सरकार तेजी से बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक ढांचा तैयार करना चाहती है। मेट्रो, ई-बस, जल-सीवरेज और आवास जैसी मूलभूत जरूरतों पर विशेष फोकस किया गया है। स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास भी इसमें दिखता है है।