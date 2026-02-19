एमपी में बिगड़ा मौसम, कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

Rain And Hailstorm Alert :मध्य प्रदेश में बुधवार शाम से मौसम ने करवट ली है। तेंज आंधी और बिजली की गड़गड़ाहट से बिगड़े मौसम के चलते प्रदेश के कई जिलों में देर रात तक तेज बारिश दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में भी गरज-चमक के साथ तेज बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा कई जगहों से ओले गिरने की खबर भी सामने आई है। भोपाल में गुरुवार सुबह करीब 7 बजे तक बारिश का सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद अब पूरे जिले में घने बादल छाए हुए है। वहीं, ठंडी हवा ने सिहरन भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलते मौसम बदला है।