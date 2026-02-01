बड़े भोले हैं भोपाली…एक ही दिन में 1.50 करोड़ की ठगी, दर्ज हुए 35 मामले

बुजुर्ग से ठगे 50 लाख 98 हजार

पहला मामला साकेत नगर का है जहां रहने वाले 71 वर्षीय राजेश जैन से 50 लाख रुपए की ठगी हुई। उन्होंने पुलिस को बताया कि 20 अक्टूबर 2025 को एक अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ा। ग्रुप का नाम यस सिक्योरिटीज था। इसमें लोगों को निवेश पर भारी मुनाफे के स्क्रीन शॉट दिखाए जा रहे थे। शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया, लेकिन लगातार लाभ के संदेश देखकर सही लगने लगा। फिर ग्रुप के निर्देश पर उन्होंने निवेश शुरू किया। शुरुआत में उन्हें कुछ मुनाफा भी दिखाया गया और 60 हजार रुपए निकालने भी दिए गए, जिससे भरोसा और बढ़ गया। इसके बाद अलग-अलग तारीखों में उन्होंने लाखों रुपए निवेश किए। 4 दिसंबर 2025 तक कुल 50 लाख 98 हजार 675 रुपए जमा करा दिए गए। बाद में ठगों ने 35 लाख रुपए कैपिटल गेन टैक्स के नाम पर मांगे और कहा कि तब ही 2.81 करोड़ रुपए निकाले जा सकेंगे। इसके बाद जब बैंक से जांच कराई तो पता चला कि उनके नाम से कोई खाता ही नहीं खोला गया था। इसके बाद उन्हें ठगी का अहसास हुआ।