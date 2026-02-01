एमपी में पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम करने पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान

MP Finance Minister- मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम करने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे जीएसटी काउंसिल का विषय बताया है। विधानसभा में राज्य का 2026 का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री MP Finance Minister जगदीश देवड़ा मीडिया से मुखातिब हुए थे। यहां उन्होंने वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी और अन्य वरिष्ठ अफसरों के साथ अगले वित्त वर्ष के बजट का प्रजेंटेशन दिया। पत्रकारों ने राज्य सरकार द्वारा बार बार कर्ज लिए जाने पर भी सवाल उठाया। इसके जवाब में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी ने यह कहकर बचाव किया कि कर्ज लेना गलत नहीं है। पूंजीगत व्यय करना प्रगति की पॉलिसी मानी जाती है।