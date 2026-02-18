भोपाल के जेपी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मरीजों में मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार, दोपहर 12 बजे करीब आग लगने की जानकारी मिली थी। जिस कमरे के अंदर आग लगी थी, उसे स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। जब अंदर धुआं उठा तो गेट पर ताला लगा हुआ था। चाभी न मिलने के कारण आग बुझाने में समय लग रहा था। इसके लिए गार्ड ने ताला तोड़ दिया और फिर फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाने में सफल हुआ।