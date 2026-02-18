भोपाल के जेपी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मरीजों में मची अफरा-तफरी

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ओपीडी ब्लॉक के पहले फ्लोर पर आग लग गई। जिसके चलते मरीजों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, कर्मचारियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कमरे में मरीजों को धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ देर बाद ही आग लग गई। जिसके बाद ओपीडी ब्लॉक धुएं से भर उठा और मरीजों में हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार, दोपहर 12 बजे करीब आग लगने की जानकारी मिली थी। जिस कमरे के अंदर आग लगी थी, उसे स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। जब अंदर धुआं उठा तो गेट पर ताला लगा हुआ था। चाभी न मिलने के कारण आग बुझाने में समय लग रहा था। इसके लिए गार्ड ने ताला तोड़ दिया और फिर फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाने में सफल हुआ।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्लास्टिक और सर्जिकल सामग्री जलने से काला धुआं पूरे अस्पताल परिसर में फैल गया। हालांकि, ओपीडी के मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है।
अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी। मगर, दमकल की गाड़ियां करीब आधे घंटे बाद पहुंची। तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। इधर, अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आखिर आग कैसे लगी? प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वायरिंग के कारण शॉर्ट सर्किट हुई।
