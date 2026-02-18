18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल के जेपी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मरीजों में मची अफरा-तफरी

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जय प्रकाश अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में आग लगने से हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Feb 18, 2026

mp news

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ओपीडी ब्लॉक के पहले फ्लोर पर आग लग गई। जिसके चलते मरीजों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, कर्मचारियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कमरे में मरीजों को धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ देर बाद ही आग लग गई। जिसके बाद ओपीडी ब्लॉक धुएं से भर उठा और मरीजों में हड़कंप मच गया।

गार्ड ने बुझाई आग

जानकारी के अनुसार, दोपहर 12 बजे करीब आग लगने की जानकारी मिली थी। जिस कमरे के अंदर आग लगी थी, उसे स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। जब अंदर धुआं उठा तो गेट पर ताला लगा हुआ था। चाभी न मिलने के कारण आग बुझाने में समय लग रहा था। इसके लिए गार्ड ने ताला तोड़ दिया और फिर फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाने में सफल हुआ।

प्लास्टिक और सर्जिकल सामान से जलने आग लगी

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्लास्टिक और सर्जिकल सामग्री जलने से काला धुआं पूरे अस्पताल परिसर में फैल गया। हालांकि, ओपीडी के मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है।

समय पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड

अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी। मगर, दमकल की गाड़ियां करीब आधे घंटे बाद पहुंची। तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। इधर, अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आखिर आग कैसे लगी? प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वायरिंग के कारण शॉर्ट सर्किट हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 05:09 pm

Published on:

18 Feb 2026 05:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल के जेपी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मरीजों में मची अफरा-तफरी

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

5 लाख करोड़ की उधारी! बजट के बाद बड़ा सवाल क्या फिर कर्ज लेगी सरकार?

MP budget 2026 government debt
भोपाल

कमलनाथ का बड़ा आरोप: 3100 MSP और 3000 लाड़ली बहन योजना पर सन्नाटा

mp budget 2026 kamal nath attack
भोपाल

MP Budget 2026: सरकार बोली- ‘कोई योजना बंद नहीं होगी…’, विपक्ष ने कहा खजाना खाली

MP Budget 2026
भोपाल

एमपी के बजट में किसानों को 19 हजार करोड़ की राहत, कुल 1.15 लाख करोड़ का किया प्रावधान

MP Budget 2026: Farmers get 19000 crore rupees in electricity bill waiver
भोपाल

MP Budget 2026: 1 अप्रैल से MP में लागू होगी परिवार पेंशन, नियम में बड़ा बदलाव; बजट में दी जानकारी

MP Budget 2026
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.