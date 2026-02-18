MP Budget 2026: सरकार बोली- ‘कोई योजना बंद नहीं होगी…’, विपक्ष ने कहा खजाना खाली

2028 के सिंहस्थ उत्सव के लिए करीब 13,851 करोड़ रुपये का इंतज़ाम किया गया है… हमने स्कूलों में बच्चों को खाने के साथ दूध देने की पहल शुरू की है, और सरकार ने इसके लिए पांच सालों में 6,600 करोड़ रुपये दिए हैं… हमने बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए करीब 24,000 करोड़ रुपये दिए हैं। हम कोई भी स्कीम बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम काफी पैसा लगा रहे हैं। VB-G-RAM-G के लिए 28,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह बजट एक खुशहाल, खुशहाल मध्य प्रदेश बनाएगा…"