18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP Budget 2026: सरकार बोली- ‘कोई योजना बंद नहीं होगी…’, विपक्ष ने कहा खजाना खाली

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। सीएम मोहन यादव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है......

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Feb 18, 2026

MP Budget 2026

MP Budget 2026 (Photo Source - Patrika)

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। डॉ. मोहन यादव सरकार का ये तीसरा और बतौर वित्त मंत्री देवड़ा का सातवां बजट है। इस बजट को लेकर सीएम मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रया दी है।

उन्होंने कहा है कि "इसमें सबको साथ लेकर चलने वाले विकास, गुड गवर्नेंस, पर्यावरण, टूरिज्म और कल्चरल रिवाइवल पर फोकस किया गया है। हमने 2047 तक एक खुशहाल मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है… हमने खराब पुलों और पुलियों की मरम्मत के लिए 900 करोड़ रुपये दिए हैं।

2028 के सिंहस्थ उत्सव के लिए करीब 13,851 करोड़ रुपये का इंतज़ाम किया गया है… हमने स्कूलों में बच्चों को खाने के साथ दूध देने की पहल शुरू की है, और सरकार ने इसके लिए पांच सालों में 6,600 करोड़ रुपये दिए हैं… हमने बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए करीब 24,000 करोड़ रुपये दिए हैं। हम कोई भी स्कीम बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम काफी पैसा लगा रहे हैं। VB-G-RAM-G के लिए 28,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह बजट एक खुशहाल, खुशहाल मध्य प्रदेश बनाएगा…"

बजट पर क्या बोले उमंग सिंधार….

सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रदेश का राजकोषीय घाटा 74,000 करोड़ से अधिक होगा। जब खजाना खाली है, तो बजट में गिनाए गए वादों का आधार क्या है?

न किसानों की आय दोगुनी करने की बात, न युवाओं को रोजगार, न कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर निर्णय जनता से जुड़े मुद्दे पूरी तरह गायब हैं।

नर्मदा किनारे वृक्षारोपण के नाम पर पहले सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, अब फिर उसी दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आम जनता को महंगी बिजली मिल रही है, दरें कम करने की कोई घोषणा नहीं, लेकिन निजी कंपनियों को लाभ पहुँचाया जा रहा है।

क्या बोले पूर्व सीएम कमलनाथ ...

बजट को लेकर पूर्मव सीएम कमलनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार का आज का बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने आज जो बजट पेश किया है उसमें सिर्फ बातों के बताशे बनाए गए हैं और जनहित का मुद्दा पूरी तरह सफाचट है।

नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से जो प्रमुख वादे किए थे, वह सारे वादे ढाई साल बाद भी वित्त मंत्री के बजट भाषण से ग़ायब दिखाई दिए। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया।

ये भी पढ़ें

एमपी बजट 2026 में बड़ा ऐलान, 15 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती
भोपाल
MP Budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मध्यप्रदेश बजट 2026

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 04:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP Budget 2026: सरकार बोली- ‘कोई योजना बंद नहीं होगी…’, विपक्ष ने कहा खजाना खाली

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मध्यप्रदेश बजट 2026

भोपाल के जेपी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मरीजों में मची अफरा-तफरी

mp news
भोपाल

5 लाख करोड़ की उधारी! बजट के बाद बड़ा सवाल क्या फिर कर्ज लेगी सरकार?

MP budget 2026 government debt
भोपाल

कमलनाथ का बड़ा आरोप: 3100 MSP और 3000 लाड़ली बहन योजना पर सन्नाटा

mp budget 2026 kamal nath attack
भोपाल

एमपी के बजट में किसानों को 19 हजार करोड़ की राहत, कुल 1.15 लाख करोड़ का किया प्रावधान

MP Budget 2026: Farmers get 19000 crore rupees in electricity bill waiver
भोपाल

MP Budget 2026: 1 अप्रैल से MP में लागू होगी परिवार पेंशन, नियम में बड़ा बदलाव; बजट में दी जानकारी

MP Budget 2026
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.