एमपी के बजट में किसानों को 19 हजार करोड़ की राहत, कुल 1.15 लाख करोड़ का किया प्रावधान

MP Budget 2026- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मध्यप्रदेश का बजट बुधवार को राज्य विधानसभा में पेश किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य का 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। प्रदेश का यह पहला रोलिंग बजट MP Budget 2026 है जबकि सीएम डॉ. मोहन यादव की सरकार का तीसरा बजट है। राज्य सरकार ने इसे GYANII बजट कहा है जिसमें G से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता यानि किसान, N से नारी, I से इंफ्रास्ट्रक्चर और I इंडस्ट्रियलाइजेशन है। बजट में इनपर फोकस करते हुए 3 लाख करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए बिजली बिल राहत के रूप में 2 योजनाओं में 19 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट में कृषि व किसानों के लिए कुल 1.15 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं।