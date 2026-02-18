5 लाख करोड़ की उधारी! बजट के बाद बड़ा सवाल क्या फिर कर्ज लेगी सरकार?

बता दें कि बजट 2026 से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। वे हाथों में कुछ सिक्के रखी हुई गुल्लक लेकर पहुंचे और कर्ज वाली सरकार के नारे लगाते हुए सरकार के खजाने को खाली बताया। कहना होगा कि विपक्ष भले ही सरकार को कर्ज वाली सरकार कह रहा है, लेकिन उधर सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रदेश की GSDP तेजी से बढ़ रही है। इसलिए कर्ज लेने के लिए प्रदेश की क्षमता बढ़ी है। ऐसे में असली चुनौती अब यह होगी कि क्या सरकार करीब 5 लाख करोड़ के कर्ज का उपयोग केवल प्रशासनिक खर्चों में करेगी या फिर वाकई जमीन पर बुनियादी ढांचा तैयार कर कर्ज का बोझ कम करेगी?