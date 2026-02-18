तीसरा पेपरलेस बजट पेश, एमपी बजट 2026 की 10 बड़ी बातें जो प्रदेश विकास को देंगी रफ्तार

MP budget 2026 third paperless budget presented: पहली बार 2023 में पेश किया गया था डिजिटल बजट।
MP Budget 2026: टैबलेट की स्क्रीन पर फाइलें खुलीं, कागज एक भी नहीं दिखा…जी हां…मध्य प्रदेश विधानसभा में इस बार भी पेपरलेस बजट पेश किया गया। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया। बता दें कि इससे पहले 2023 में भी तीसरा पेपरलेस बजट पेश किया था। बजट में साफ संकेत दिया गया कि सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण, गरीब, किसान, महिलाएं और इंफ्रासेट्रक्चर पर रहा। बड़े सामाजिक प्रावधानों को लेकर निवेश और स्वास्थ्य तक, यह बजट कई मायनों में दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। यहां जानें एमपी बजट 2026 की वो बड़ी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है…
