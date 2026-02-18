MP Budget 2026: इंदौर-उज्जैन सिक्सलेन-हाईवे को 2500 करोड़ की मंजूरी, 701 करोड़ में बनेगा ‘बायपास’, सिंहस्थ पैकेज का ऐलान

वित्त मंत्री ने सिंहस्थ का स्पेशल पैकेज जारी करते हुए बताया कि 13 हज़ार 851 करोड़ के कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें 1 हजार 164 रुपये करोड़ अनुमानित लागत का इंदौर-उज्जैन मार्ग का सिक्स लेन चौड़ीकरण कार्य। इसके साथ 1 हजार 370 करोड़ रुपये अनुमानित लागत का इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे और 701 करोड़ रुपये अनुमानित लागत का उज्जैन बायपास मार्ग शामिल है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3 हज़ार 60 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।