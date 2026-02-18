MP Budget 2026: देश का पहला रोलिंग बजट! नजर आया तीन साल का रोडमैप

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश बजट 2026 को लेकर चर्चा है कि यह देश का पहला रोलिंग बजट मॉडल बन गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन यादव सरकार के तीसरे बजट को रोलिंग बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह भविष्योन्मुख और निरंतर अपडेट होने वाला ढांचा है। यहां जानें क्या यह सच में देश का पहला रोलिंग बजट है और एमपी का ये बजट सामान्य अन्य राज्यों और केंद्र के बजट से किस तरह अलग है?