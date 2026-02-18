एमपी में टेट्रा पैक में फ्री दूध बांटेगी सरकार, राज्य के नए बजट में बड़ा प्रावधान

MP Budget 2026 - मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कुल 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का बजट MP Budget 2026 प्रस्तुत किया। उन्होंने करीब डेढ़ घंटे के बजट भाषण में महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए अनेक घोषणाएं कीं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किसान कल्याण, ग्रामीण विकास पर भी खासा ध्यान दिया है। प्रदेश में सीएम डॉ. मोहन यादव की सरकार का यह तीसरा बजट है। इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट में कई अहम घोषणाओं के साथ बच्चों को फ्री दूध बांटने का प्रावधान किया गया है।