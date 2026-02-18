MP Budget 2026 : किसके लिए फायदेमंद है ये बजट? सीएम मोहन खुद बता दिया सबकुछ

बजट पेश होने के बाद सीएम मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Photo Source- Patrika)
MP Budget 2026 : मध्य प्रदेश विधानसभा में आज मोहन सरकार का तीसरा बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में प्रदेश सरकार ने कई क्षेत्रों में सौगातों की झड़ी लगाई है। इसे बयां करते हुए अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की भी पेश हुए बजट पर प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम ने कहा कि, प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेज़ गति से आगे बढ़ रही है। प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ चुका है। उन्होंने कहा कि बजट 'GYAN' पर आधारित है। इसमें 'I' यानी इंडस्ट्री को जोड़कर इसे विकास और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।
बजट पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि, ये सिर्फ एक साल का बजट नहीं, बल्कि उसके आगे के दो वर्षों के विकास की रूपरेखा तय करने वाला बजट भी है। उन्होंने कहा कि, ये बजट 'समृद्ध मध्य प्रदेश, सुखद मध्य प्रदेश, संपन्न मध्य प्रदेश और संस्कृतिमय मध्य प्रदेश' के ध्येय वाक्य को साकार करने वाला है।
सीएम के अनुसार, प्रदेश में मंजरे-टोले तक सड़कों का विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए 21,630 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं, 'द्वारका योजना' नाम से एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके लिए 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
सीएम ने कहा कि, ये देश का पहला रोलिंग बजट है, जिसमें 2 वर्षों का खाका प्रस्तुत किया गया है। साल 2026-27 के लिए 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस साल को कृषि को समर्पित किया गया है। किसान कल्याण के लिए 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है।
सीएम ने कहा कि राज्य 30 फीसदी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। पूंजीगत व्यय में बेहतर प्रबंधन किया गया है और एक रुपये का भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे युवा प्रदेश है। प्रदेश में पर्यटन को भी नई ऊंचाइयां मिल रही हैं और साढ़े 13 करोड़ से अधिक पर्यटक मध्यप्रदेश घूमने आए हैं। धार्मिक पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।
वन्यजीव संरक्षण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ चीते और मध्य प्रदेश आ रहे हैं तथा प्रदेश में चीतों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। साथ ही जंगली भैंस को भी मध्यप्रदेश में दोबारा बसाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लाड़ली बहनों के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण को और मजबूती मिलेगी।
