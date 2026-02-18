MP Budget 2026 : किसके लिए फायदेमंद है ये बजट? सीएम मोहन खुद बता दिया सबकुछ

MP Budget 2026 : मध्य प्रदेश विधानसभा में आज मोहन सरकार का तीसरा बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में प्रदेश सरकार ने कई क्षेत्रों में सौगातों की झड़ी लगाई है। इसे बयां करते हुए अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की भी पेश हुए बजट पर प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम ने कहा कि, प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेज़ गति से आगे बढ़ रही है। प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ चुका है। उन्होंने कहा कि बजट 'GYAN' पर आधारित है। इसमें 'I' यानी इंडस्ट्री को जोड़कर इसे विकास और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।