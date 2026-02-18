एमपी बजट 2026 में बड़ा ऐलान, 15 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती

बजट में ऐलान किया गया है कि मध्य प्रदेश में आठवीं तक के छात्रों को टेट्रा पैक दूध दिया जाएगा। प्रदेश में पीएम आवास योजना के लिए 6850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं, पीएम जनमन योजना के लिए 900 करोड़ रुपए, जी राम जी के लिए 10428 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने कहा कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40062 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वन एवं पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6 हजार 151 करोड़ रुपए का प्रावधान है।