एमपी के बजट में बड़ी सौगात, रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी भी भरेगी सरकार

भोपाल

एमपी के बजट में बड़ी सौगात, रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी भी भरेगी सरकार

MP Budget 2026- जमीन पर मालिकाना हक के लिए बजट में विशेष प्रावधान, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नवाचार

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 18, 2026

MP Budget 2026 includes a provision of ₹3800 crore for registry and stamp duty

MP Budget 2026 includes a provision of ₹3800 crore for registry and stamp duty- Demo pic

MP Budget 2026- मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को राज्य विधानसभा में 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। इसी के साथ मध्यप्रदेश, रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। पिछले साल की तरह राज्य के 2026-27 के बजट में भी कोई नया कर नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बजट MP Budget 2026 को समृद्ध, सुखद और सम्पन्न मध्यप्रदेश के सपने को पूरा करनेवाला करार दिया है। बजट में जरूरतमंदों के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं। सीएम मोहन यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जमीन के मालिकाना अधिकार के लिए नवाचार किया गया है। इसके अंतर्गत मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्‍क राज्‍य सरकार वहन करेगी।

प्रदेश के बजट में उज्जैन में होनेवाले सिंहस्‍थ 2028 महापर्व के लिए बड़ी राशि रखी गई है। सिंहस्थ से संबंधित 13 हजार 851 करोड़ के कार्य स्‍वीकृत किए गए हैं, जिसके लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 3 हजार 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बच्चों को बेहतर पोषण मिले, इसके लिए यशोदा दुग्‍ध प्रदाय योजना बनाई गई है बजट में इसके लिए 700 करोड़ रूपए का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में 6 हजार 600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बजट में विकसित भारत-गांरटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए 10 हजार 428 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्‍क वहन करेगा राज्‍य शासन

बजट के संबंध में सीएम मोहन यादव ने अहम योजना का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि पर मालिकाना अधिकार के लिए नई योजना बनाई गई है। इसमें मुद्रांक एवं पंजीयन का समस्‍त शुल्‍क राज्‍य शासन वहन करेगा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह देश में अपने तरह का पहला नवाचार है। इसके लिए प्रदेश के बजट में 3 हजार 800 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

गरीब कल्याण योजनाओं पर खासा फोकस

प्रदेश सरकार ने बजट में गरीब कल्याण योजनाओं पर खासा फोकस किया है। इसके लिए 15 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का प्रावधान है। असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से प्रदेश में गरीबों को आवास देने की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण) के लिए वित्त मंत्री ने 4500 करोड़ रुपए रखे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मध्यप्रदेश बजट 2026

शहर की खबरें:

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 06:32 pm

Published on:

18 Feb 2026 06:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के बजट में बड़ी सौगात, रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी भी भरेगी सरकार

