एमपी के बजट में बड़ी सौगात, रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी भी भरेगी सरकार

MP Budget 2026- मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को राज्य विधानसभा में 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। इसी के साथ मध्यप्रदेश, रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। पिछले साल की तरह राज्य के 2026-27 के बजट में भी कोई नया कर नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बजट MP Budget 2026 को समृद्ध, सुखद और सम्पन्न मध्यप्रदेश के सपने को पूरा करनेवाला करार दिया है। बजट में जरूरतमंदों के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं। सीएम मोहन यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जमीन के मालिकाना अधिकार के लिए नवाचार किया गया है। इसके अंतर्गत मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्‍क राज्‍य सरकार वहन करेगी।