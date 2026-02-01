एमपी को सेंट्रल ग्रिड से मिलेगी अपने हिस्से की पूरी बिजली, राज्य में ​खत्म होगी किल्लत

MP electricity- एमपी को अब सेंट्रल ग्रिड से अपने हिस्से की पूरी बिजली मिलेगी। इससे राज्य में किल्लत ​खत्म होगी। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने मंदसौर में 500 एमवीए क्षमता का पावर ट्रांसफॉर्मर ऊर्जीकृत किया है। इससे मध्यप्रदेश के हिस्से की बिजली मिलना एवं सौर ऊर्जा निकासी सुलभ हो गई है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस प्रोजेक्ट को एमपी ट्रांसको की कार्यकुशलता और उपभोक्ता हित में प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि मालवा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।