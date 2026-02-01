एमपी के लाखोें राशन उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात, गेहूं-चावल व अन्य सामग्रियों के लिए मिले 1200 करोड़

MP Budget 2026- मध्यप्रदेश का वित्तीय वर्ष 2026.27 का बजट बुधवार को राज्य विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में जरूरतमंद वर्ग का खास ध्यान रखा। इसमें गरीबों के लिए चल रही कल्याण योजनाओं में 15 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि रखी गई है। उचित मूल्य की राशन दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल और अन्य खाद्य सामग्रियां बेहद सस्ती दरों पर प्रदान करने के लिए भी वित्त मंत्री ने 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।