पहला रोलिंग बजट, कभी खत्म नहीं होगा सरकारी खजाना

4,38,317 करोड़ का बजट 'ज्ञानी' पेश किया है। यह समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्यप्रदेश के सपने को साकार करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान के संकल्प में प्रदेश सरकार ने इस बार 'II' भी जोड़ा है। यह प्रदेश का पहला रोलिंग बजट है। विकसित भारत @2047 के विजन और केंद्र सरकार के निरंतर प्राप्त सहयोग के साथ पूरी तरह समन्वित है। लगातार तीसरी बार हमने कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया है।