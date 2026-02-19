सौतेले पिता की नाबालिग बेटी से दरिंदगी, 6 महीने डरा-धमकार किया दुष्कर्म, गर्भवती हुई तो खुला राज

Stepfather Brutalize Minor Daughter :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना इलाके से एक इंसानित को शर्मसार करते हुए झकझोर देने वाली सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां एक संरक्षक और पिता की भूमिका निभाने वाले शख्स ने अपनी 17 वर्षीय नाबालिग सौतेली बेटी से दरिंदगी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि, आरोपी सौतेला पिता पिछले 6 महीनों से नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहा था। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब पीड़िता के पेट में दर्द उठा, जिसके चलते उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। यहां डॉक्टरों ने उसके गर्भवती होने की पुष्टि की।