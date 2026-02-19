MP Budget 2026 Highlights : आज पानी और आबकारी नीति पर तीखी बहस, थाली लेकर पहुंचा विपक्ष

MP Budget 2026 Highlights : मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन कई अहम मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगा। सदन में पेयजल व्यवस्था से लेकर आबकारी नीति तक विभिन्न विषयों पर सरकार को जवाब देना होगा। चौथे दिन सदन में दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा के साथ लगभग 80 याचिकाएं प्रस्तुत की जाएंगी। मंत्री जगदीश देवड़ा, प्रहलाद पटेल, संपतिया उईके, चैतन्य कश्यप, इंदर सिंह परमार और प्रद्युम्न सिंह तोमर विभिन्न विभागों से जुड़े दस्तावेज सदन की पटल पर रखेंगे। इधर सदन की कार्यवाही शुरु होने से पहले एक बार फिर गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष ने खासा हांगामा किया।