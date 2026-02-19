PhD सिस्टम में बड़ी चूक ! UGC निर्देशों के बावजूद 100% थीसिस अपलोड नहीं

UGC: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पीएचडी शोधप्रबंधों को शोधगंगा रिपॉजिटरी में शत-प्रतिशत अपलोड करने की प्रक्रिया अब तक पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है। इसके चलते हजारों थीसिस पारदर्शिता और सत्यापन के दायरे में मानी जा रही हैं। खासतौर से प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जहां से हर साल करीब एक हजार छात्रों को पीएचडी अवॉर्ड की जाती है। इसमें से कितनी शोधगंगा पर अपलोड की जाती हैं। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है।